Nilai Transaksi Livin' by Mandiri pada Mei 2022 Capai Rp880 Triliun 

BANK Mandiri konsisten mendorong pengembangan digitalisasi untuk memenuhi seluruh kebutuhan transaksi nasabah.

SVP Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri Thomas Wahyudi menjelaskan, pihaknya optimis bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi digital akan semakin masif ke depan.

Optimisme ini juga terlihat dari nilai transaksi yang dilakukan di aplikasi super milik Bank Mandiri, yakni Livin' by Mandiri sebesar Rp880 triliun.

Aplikasi tersebut telah melayani 700 juta transaksi per akhir Mei 2022. Livin' by Mandiri juga telah diunduh lebih dari 13 juta kali per 8 Juni 2022.

Menurut Thomas, capaian ini juga menunjukkan bahwa tren transaksi masyarakat di masa mendatang akan semakin terdigitalisasi. Bank Mandiri kian serius dalam mengakselerasi pengembangan layanan digital.

"Dalam mengembangkan layanan digital, Bank Mandiri berupaya menghadirkan produk layanan digital yang bersifat customer centric dan inovatif. Sehingga, dapat secara cepat dan tepat menghadirkan fitur serta benefit kepada nasabah," jelas Thomas, Kamis (16/6).

Sebagai strategi utama dalam mengembangkan bisnis, Bank Mandiri juga konsisten menyematkan fitur tambahan pada Livin' by Mandiri. Dalam satu bulan terakhir, Bank Mandiri telah menambahkan dua fitur canggih ke dalam aplikasi super perseroan.

Kedua fitur itu adalah Livin' Investasi yang mampu memenuhi kebutuhan investasi nasabah dengan layanan pembelian reksa dana secara cepat dan mudah mulai dari Rp100.000.

Bank Mandiri juga akan memperkenalkan fitur untuk memudahkan transaksi wisata hingga belanja yang selaras dengan urban lifestyle saat ini. Seluruhnya tersedia dalam satu aplikasi.

"Berangkat dari kebutuhan transaksi nasabah yang memerlukan layanan yang dapat diakses dengan cepat, mudah dan aman. Bank Mandiri terus memperluas kolaborasi dan integrasi dengan ekosistem digital," imbuhnya.

Adapun kelebihan fitur teranyar Bank Mandiri, yaitu nasabah tidak perlu pindah aplikasi. Seluruh transaksi mulai dari pemesanan dan pembayaran bisa dilakukan langsung di Livin’ by Mandiri.(OL-11)