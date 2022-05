Bank Indonesia Tingkatkan Kepedulian Terhadap Sektor Riil

BANK Indonesia (BI) menyatakan bahwa pihaknya terus memberikan

kepedulian terhadap sektor riil. Hal itu dilakukan sebagai salah satu

upaya untuk menjaga stabilitas Rupiah.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida S Budiman mengatakan bahwa

kepedulian BI terhadap sektor riil merupakan upaya menjaga kestabilan

rupiah.

"BI harus peduli terhadap sekjtor riil. Stabilisasi Rupiah diterjemahkan oleh inflasi dan nilai tukar," kata Aida seusai melantik

Kepala Kantor Perwakilan BI Purwokerto Rony Hartawan yang menggantikan

Samsun Hadi pada Rabu (18/5).

Saat ini, BI mempunyai misi yakni memberi kontribusi secara nyata

ke perekonomian nasional. "Kami menyadari bersama sehingga mengubah misi Bank Indonesia untuk berkontribusi nyata bagi perekonomian

nasional," jelasnya.

Aida mengatakan bahwa pihaknya memastikan momentum pemulihan ekonomi

yang terus berlangsung dan stabilitas yang terjaga.

"Untuk itu, Bank Indonesia bersama dengan pemerintah melanjutkan bauran

kebijakan yang disinergikan dengan erat. Sebagaimana dalam presidensi

G20, BI menyampaikan salah satu program kerja, yaitu bagaimana

merumuskan respon kebijakan dengan mengedepankan kebijakan yang

dikalibrasi, direncanakan, dan dikomunikasikan dengan baik atau well

calibrated, well planned, dan well communicated," tandasnya.

Dia menyampaikan apresiasi atas berbagai inisiatif yang telah dilakukan

pemerintah daerah bersama KPwBI Purwokerto dan seluruh pemangku kepentingan.

"Kami berharap sinergi kebijakan dapat terus dilakukan ke depan untuk

memajukan ekonomi eks Karesidenan Banyumas," ujarnya.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan peluncuran Podcast Ngopi Ngapak

(Ngobrol Pintar Ngasih Dampak) sekaligus dialog UMKM bersama Deputi

Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman.

Podcast Ngopi Ngapak ini merupakan sebuah program komunikasi kebijakan

pengembangan UMKM sekaligus mengangkat potensi-potensi di Eks

Karesidenan Banyumas yang dipandu langsung oleh Kepala Perwakilan Bank

Indonesia Purwokerto, Rony Hartawan bersama Andi F Noya.

Program dengan tagline : Inspirasi dari Banyumas Raya untuk Indonesia,

ini tercipta berkat kerja sama yang baik dengan lembaga sosial Benih Baik dan menjadi suatu terobosan kreatif yang mengangkat para pemenang di bidang UMKM, yang diharapkan dapat memberikan inspirasi serta dampak positif bagi para pelaku usaha dan dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan UMKM di daerah. (N-2)