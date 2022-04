CEO BRINS Fankar Umran Raih Penghargaan The Best CEO 2022

CEO BRI Insurance (BRINS), Fankar Umran berhasil meraih penghargaan sebagai The Best CEO for General Insurance Category pada perhelatan Indonesia Best CEO Awards 2022 (Employees’ Choice) “Advancing Through Adversity” pada 20 Maret 2022.

Atas pencapaian yang diperoleh BRINS, Fankar menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan juga apresiasi setinggi-tingginya kepada Sobat BRINS (Pekerja BRINS) di seluruh Indonesia atas kerja keras dan integritas yang didedikasikan untuk perusahaan.

Fankar menyebut, di tengah pandemi yang memberikan tantangan bagi industri asuransi termasuk BRINS, berbagai strategi dikerahkan termasuk komitmen “know your employee”.

“Penting untuk mengetahui dan menemukan talent-talent yang ada di perusahaan dan selanjutnya didukung secara penuh sesuai dengan skill mereka masing-masing.” ungkap Fankar.

Ia juga menyampaikan, pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang baik dan produktif,.

“Kita bangun atmosfer menjadi lebih nyaman, baik physical atmosfer maupun kondisi-kondisi lainnya termasuk karakteristik daripada pemimpin,” kata Fankar

Disebut BRINS memiliki komposisi pekerja milenial yang mendominasi secara kuantitas lebih dari 87%, untuk itu selaku leader harus memahami bahwa kaum milenial bekerja berdasarkan mindset yang agile dan lebih mengedepankan meaning and purpose.

Kesesuaian visi perusahaan dengan talent juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Fankar mengungkapkan bahwa seorang pemimpin harus bisa melakukan alignment dan sinergikan para talent-talent untuk berada pada sasaran atau tujuan perusahaan yang sama.

Di bawah kepemimpinan Fankar, BRINS terus berbenah dengan melakukan b eberapa inovasi dan terobosan untuk terus melakukan berbagai transformasi digital yang didukung dengan culture perusahaan di sisi internal maupun eksternal.

Sementara itu, penghargaan diberikan pada ajang ini telah melewati rangkaian studi yang telah dilakukan The Iconomics Research. Secara umum, studi ini menggali pandangan dari para karyawan. Responden dalam studi ini melibatkan 8.000 karyawan secara kumulatif.

Menurut Founder & CEO The Iconomics Bram S. Putro, penilaian dilakukan melalui survei terhadap ribuan staf/karyawan berbagai industri dan kategori, dengan total responden mendekati 8.000 (kumulatif) pada awal Januari 2022 sampai dengan awal Maret 2022.

“Dengan mempertimbangkan efisiensi eksekusi, maka hanya 200+ CEO/institusi yang diikutsertakan ke dalam survei. Pemilihan kandidat subjek riset (CEO dan institusinya) berdasarkan pilihan redaksi The Iconomics dan atau permintaan dari institusi terkait, dimana The Iconomics sebelumnya telah melakukan korespondensi,” kata CEO The Iconomics.

Ada empat paramater yang menjadi indikator penilaian kepada para CEO yang masuk dalam Indonesia Best CEO 2022. Parameter tersebut meliputi Popularity, Competency, Crisis Leadership, dan Personality.

Setiap parameter ini melihat tingkat popularitas atau keterkenalan dari CEO/direktur utama/presiden direktur; kompetensi, pemahaman terhadap masalah, strategi dan visi dari CEO/direktur utama/presiden direktur; kemampuan mengelola saat menghadapi krisis, termasuk krisis kesehatan Covid-19; serta melihat sisi pribadinya dengan nilai-nilai positif yang berlaku umum di masyarakat seperti kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab.

“Terimakasih kepada Iconomics, BRINS dan Sobat BRINS, apresiasi ini menjadi motivasi saya untuk lebih semangat membawa BRINS menjadi lebih hebat dan sustainable di masa depan.” Tutup Fankar. (RO/OL-09)