Contoh Cover Letter yang Baik dalam Bahasa Inggris dan Indonesia

COVER letter adalah surat pengantar yang kamu kirim bersamaan dengan curriculum vitae (CV) dan biasanya diletakkan di bagian depan saat melamar pekerjaan. Isi dari cover letter lebih menekankan penjelasan dan motivasi kamu melamar posisi lowongan tersebut. Ada juga penjelasan alasan kamu cocok berada di posisi tersebut. Cover letter merupakan salah satu cara yang tepat untuk mempromosikan diri kamu kepada recruiter.

Bagi pelamar, cover letter berfungsi memberi gambaran diri kamu kepada perekrut. Sedangkan bagi perekrut, surat lamaran yang dilampirkan memudahkan mereka dalam menyaring kandidat yang kriterianya sesuai. Cover letter bisa menjadi pintu pembuka untuk tahap selanjutnya, yaitu wawancara.

Perbedaan Cover Letter, Resume, dan CV

Cover letter merupakan surat pengantar atau surat lamaran yang menjelaskan secara singkat kualifikasi kamu melamar posisi di suatu perusahaan. Surat lamaran ini biasanya enggak lebih dari satu halaman saja. Hanya ada paragraf pembuka, isi, dan penutup saja.

Resume adalah rangkuman dari latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan skill yang kamu miliki. Adanya resume mempermudah perekrut mengetahui kualifikasi yang kamu miliki apakah cocok mengisi posisi lowongan yang tersedia.

CV atau curriculum vitae merupakan dokumen panjang yang menjelaskan secara detail mengenai data diri lengkap, objektivitas, riwayat pendidikan, skill yang dimiliki, kompetensi, pengalaman organisasi, dan pengalaman kerja. Bisa dibilang, CV adalah gabungan dari cover letter dan resume yang dibuat secara detail.

Isi Cover Letter

Sebenarnya tidak ada aturan atau format khusus dalam membuat cover letter. Namun, kamu tetap harus perhatikan tampilan surat lamaran jika ingin perekrut melirik.

Dari kemasannya, surat lamaran terlihat lebih kaku dibanding CV. Meski begitu, ada beberapa hal penting yang harus ada dalam sebuah surat pengantar kerja, antara lain:

• Data diri yang jelas seperti nama, alamat, dan nomor kontak yang bisa dihubungi.

• Nama perekrut atau kepala bagian dari perusahaan yang kamu lamar. Opsi ini dilakukan kalau kamu mengetahui untuk siapa surat tersebut ditujukan. Tapi bila tidak tahu, umumnya ditulis kepala bagian personalia.

• Jelaskan di mana kamu mendapatkan informasi lowongan yang dilamar.

• Jelaskan juga mengapa kamu cocok mengisi posisi tersebut.

• Tulis apa yang bisa kamu berikan untuk perusahaan bila diterima sebagai karyawan.

• Kalimat penutup. Biasanya disertakan juga ucapan terima kasih ke perekrut atas waktunya.

Contoh Cover Letter

Dalam Bahasa Indonesia

Kepada Tim HRD Perusahaan X,

Perkenalkan saya X, seorang Sarjana Broadcasting Universitas ABC. Saya menemukan lowongan posisi reporter di portal perusahaan Anda dan tertarik untuk melamar di posisi tersebut.

Setelah membaca deskripsi pekerjaan dan persyaratannya, saya merasa pekerjaan ini sesuai dengan pengalaman dan kemampuan yang saya miliki.

Sebelumnya, saya berpengalaman sebagai reporter di perusahaan televisi X dan sempat magang di Media Indonesia sebagai reporter selama 3 bulan.

Pengalaman tersebut saya yakini bisa memberikan kontribusi tebaik selama dalam menjalankan tugas saya sebagai reporter.

Berikut saya lampirkan resume dan portofolio untuk menjadi bahan pertimbangan. Harap jangan ragu apabila Anda membutuhkan tambahan informasi. Terima kasih banyak atas waktu dan pertimbangan yang diberikan. Saya sangat menantikan kabar dari Anda segera.

Hormat Saya,

(nama lengkap)

(alamat email & nomor kontak)

Dalam Bahasa Inggris

Dear Mr. Bastian

I’m writing to you to apply for the position of Quality Analysis in a Pharmaceutical Company as advertised on LinkedIn. I believe that I have a strong potential to do the job desk of that position.

During my time in the university, I have done some researches about the development of the sample preparation method for the analysis of drugs and other chemical compounds. Besides, I also joined the National Chemistry Olympiad and won third place. Even though I am a fresh graduate, but I have joined some organizations in the university. So, I can adapt to the working environment.

I have included my resume within my application so that you can check my educational background and ability. Thank you for your time and consideration. I hope I can hear from you soon.

Sincerely,

Luna

