Mirdal Akib Raih Penghargaan Indonesia Best CEO 2021 dari SWA

CEO Media Group Mohammad Mirdal Akib meraih penghargaan Indonesia Best CEO 2021 versi Majalah SWA. Penghargaan ini diberikan kepada 13 chief executive officer (CEO) dari berbagai industri seperti perbankan, fast-moving consumer goods (FMCG), badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, hingga telekomunikasi.

Mereka dinilai memimpin berdasarkan pendekatan The 4 Essential Roles of Leadership yang dikembangkan oleh FrankinCovey, yaitu membangun kepercayaan pada karyawan di tengah perubahan agar perusahaan mampu bertahan (inspire trust), mengkreasikan tujuan perusahaan (create vision), mengeksekusi strategi (execute strategy), dan mampu menempatkan orang yang tepat di organisasi (coach potential).

Dalam ajang penyerahan penghargaan yang akan dilaksanakan pada Rabu (16/2), CEO Media Group juga akan menjadi salah satu narasumber dalam sesi Leveraging the Power of Agile Leadership for Business Revival.

Baca juga: Ini Beragam Kebijakan OJK untuk Mendukung Pengembangan UMKM

Selain itu, SWA melaksanakan sesi webinar bertajuk Decoding Leadership Agility for Stronger Business in New Era yang menghadirkan sejumlah CEO terbaik 2021. Webinar ini akan dilaksanakan pada Rabu (16/2) pukul 13.30-17.00 WIB. Pendaftaran dapat dilakukan melalui situs web: swagroup.id/BESTCEO2022. (RO/OL-14)