Hunian Multifungsi Jadi Incaran Keluarga Muda, Goldland Kembangkan Heritage Residence 

PANDEMI Covid-19 membuat banyak pencari properti, terutama dari kalangan keluarga muda, mencari hunian yang multifungsi, Hunian itu selain sebagai rumah, bisa dijadikan tempat bekerja, tempat bermain, dan bersantai. Hal itu karena pandemi membuat banyak kegiatan lebih banyak dilakukan di rumah.

Melihat fakta tersebut, pengembang properti Goldland Group mengembangkan hunian dengan konsep multifungsi di kawasan pengembangan PURI 11. Hunian bernama Heritage Residence itu bahkan sukses mendapatkan penghargaan Best Architectural Premiun Housing dari ajang Golden Property Award 2021.

Kebutuhan rumah, bekerja, bermain, dan bersantai dalam satu hunian, dikembangkan Goldland dalam desain tumah 3 lantai berkonfigurasi 4+1 kamar, ditambah full rooftop villa di lantai 3 yang bisa difungsikan sebagai arena bekerja dan bersantai.

Head Sales PURI 11 Ronny Wuisan mengatakan, proyek yang diluncurkan pada awal Mei 2021 itu merangkum total 357 unit rumah.

"Untuk tahap pertama yang kami luncurkan awal Mei 2021, ada sekitar 90 unit, telah terjual 75%, dan akan diserahterimakan ke pembeli di November 2022," kata Ronny dalam keterangannya

Ia menjelaskan, seluruh pembeli unit di Heritage Residence merupakan end user yang rata-rata berumur 30-50 tahun. Hal ini menunjukkan animo tinggi pembeli yang menerima konsep arsitek revolusioner rumah Heritage Residence.

"Hunian ini didukung fasilitas Club House Ter-Besar di Karang Tengah dan akses langsung ke tol Tangerang Jakarta,” tuturnya.

Heritage Residence menawarkan dua unit tipe rumah yaitu The 7 dengan luas tanah 7x12,55 dan luas bangunan besar 158m2 dengan harga Rp3,2 miliar. Selanjutnya, The 9 dengan luas tanah 9 x 13,55 dan luas bangunan 220m2 di harga Rp4,2 miliar. Selain itu juga di luncurkan tipe Corner.

Dari segi desain, Heritage Residence menawarkan konsumen untuk mempersonalisasi fasad rumah dengan pilihan 4 motif batik dan puluhan big slab tile dari titanium.

"Ini menjadikan Heritage Residence at PURI 11 sebagai "World's 1st Personalized House, By You," terang Ronny.

Ronny mengungkapkan, pihaknya akan segera meluncurkan tahap II di Heritage Residence at PURI 11, mengingat animo pembeli semakin tinggi. Goldland Group juga menyediakan sejumlah cara bayar untuk memudahkan konsumen, seperti cicil langsung ke pengembang dan KPR dari mitra perbankan. (RO/OL-7)