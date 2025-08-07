The Gold Lane Bazaar Meriahkan Perayaan Ulang Tahun ke-2 Citadines Gatot Subroto Jakarta

The Gold Lane Bazaar(Dok Citadines Gatot Subroto Jakarta)

TELETAK strategis di kawasan pusat bisnis Jakarta, Citadines Gatot Subroto Jakarta menawarkan hunian berlayanan modern (serviced residence) yang dirancang untuk kenyamanan, kemudahan, dan fleksibilitas, cocok untuk pelancong bisnis maupun wisatawan. Sejak pertama kali dibuka, properti ini telah menjadi rumah kedua bagi para tamu yang mencari pengalaman tinggal yang praktis dan menyenangkan di tengah kota, sekaligus berperan aktif dalam membangun koneksi dengan komunitas di sekitarnya.

Dalam rangka menandai dua tahun perjalanannya, Citadines Gatot Subroto Jakarta dengan bangga meluncurkan kampanye ulang tahun #CGSJ2TheNextLevel, yang melambangkan perjalanan pertumbuhan properti ini serta komitmennya dalam menciptakan pengalaman yang lebih berkesan bagi para tamu dan komunitas. Kampanye ini mencakup rangkaian perayaan baik secara langsung maupun digital, termasuk aktivasi media sosial yang menarik serta bazaar spesial, The Gold Lane Bazaar.

Diselenggarakan pada 1 Agustus 2025 pukul 08.00 hingga 20.00 di area Zen Garden, The Gold Lane Bazaar menghadirkan kreativitas lokal dan semangat komunitas melalui 13 tenant pilihan yang menawarkan ragam produk mulai dari kerajinan tangan, fesyen, produk gaya hidup, dan lainnya. Bazaar spesial ini menciptakan suasana meriah di mana para tamu dan pengunjung dapat menemukan berbagai pilihan unik, berinteraksi dengan para pelaku kreatif lokal, dan menikmati pengalaman festival yang berkesan.

Sesuai dengan namanya, acara ini diharapkan menjadi jalur emas yang dipenuhi dengan temuan berharga, mulai dari karya bermakna dan

koleksi istimewa hingga produk yang memiliki cerita khusus, memberikan pengalaman berbelanja yang melampaui sekadar transaksi biasa.

Selaras dengan tema “2”, pengunjung juga dapat menikmati serangkaian promosi eksklusif sepanjang hari, mulai dari diskon 20% dan 22%, hingga penawaran spesial seperti Beli 2 Gratis 1. Penawaran bertema ulang tahun ini dirancang untuk berbagi kebahagiaan perayaan bersama para tamu setia maupun pengunjung baru, memberikan nilai tambah serta menciptakan suasana meriah di sepanjang acara. Semangat “2” merepresentasikan lebih dari sekadar angka, namun juga menjadi simbol langkah menuju tingkat berikutnya, koneksi yang lebih kuat, serta peluang baru di masa depan.

“Mencapai tahun kedua merupakan pencapaian yang berarti bagi tim Citadines Gatot Subroto Jakarta. Kami percaya pada pertumbuhan bersama komunitas, dan perayaan ini mencerminkan rasa terima kasih serta komitmen kami kepada semua pihak yang telah mendukung kami selama ini,” ujar Hairil Mukhlis, General Manager Citadines Sudirman Jakarta dan Citadines Gatot Subroto Jakarta.

Inisiatif ini mencerminkan dukungan berkelanjutan properti terhadap kewirausahaan lokal sekaligus memperkuat perannya sebagai penghubung di lingkungan sekitar. Sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menjalin hubungan yang lebih erat, bazaar ini tidak hanya melibatkan tenant lokal, tetapi juga mengundang komunitas yang lebih luas serta kawasan bisnis di sekitar Citadines Gatot Subroto Jakarta untuk bersama-sama merayakan.

Dengan membuka acara ini untuk publik, bertujuan untuk menumbuhkan inklusivitas, kolaborasi, dan rasa kebersamaan yang melampaui hanya sekedar layanan properti. Disty Safti, Operation Manager Citadines Gatot Subroto Jakarta, menambahkan, “Melalui The Gold Lane Bazaar, kami berharap dapat mendukung dan memberdayakan pelaku usaha lokal dengan memberikan mereka platform untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Di saat yang sama, acara ini mencerminkan komitmen berkelanjutan kami dalam membangun dan menjaga hubungan yang kuat dengan lingkungan sekitar.”

Ke depannya, Citadines Gatot Subroto Jakarta berkomitmen untuk menjadi lebih dari sekadar tempat menginap. Properti ini ingin menjadi pusat aktivitas yang dinamis, di mana para pelancong modern dapat merasakan kekayaan budaya lokal, menemukan kreativitas khas Indonesia, dan membangun koneksi yang berarti dengan komunitas sekitar. Memasuki tahun ketiganya, komitmen untuk menjembatani standar perhotelan global dengan relevansi lokal tetap menjadi inti dari semua yang dilakukan, demi memastikan setiap pengalaman tamu menjadi kaya makna dan tak terlupakan. (H-2)