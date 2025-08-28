Peluang Emas Investasi Properti di BRI Consumer Expo 2025, Bunga KPR Cuma 1,13 Persen

BRI Consumer Expo 2025 di JICC.(Dok. Freepik)

Bagi banyak orang yang merencanakan masa depan, investasi adalah isu yang tak pernah basi. Di tengah berbagai alternatif, properti kerap menjadi favorit karena keamanannya dan kestabilan nilainya.

Rumah dan tanah cenderung mengalami apresiasi harga, menjadikannya berguna untuk ditempati sekaligus disimpan sebagai aset jangka panjang.

Kendala terbesar biasanya terletak pada uang muka dan modal awal. Dengan KPR, proses pembiayaan menjadi lebih terjangkau, sehingga langkah memulai investasi properti bisa dipercepat.

Mengapa Properti Jadi Investasi Menarik?

Properti memiliki karakteristik unik dibandingkan instrumen investasi lain seperti saham atau emas. Beberapa alasannya antara lain:

Nilai selalu naik: harga tanah dan rumah umumnya terus meningkat setiap tahun.

Bisa menghasilkan income: properti bisa disewakan untuk menghasilkan arus kas pasif.

Aset nyata & aman: berbeda dengan instrumen finansial yang fluktuatif, properti nyata dan bisa dimanfaatkan langsung.

Jangka panjang: cocok sebagai investasi keluarga maupun persiapan pensiun.

Tidak heran jika banyak orang menjadikan pembelian rumah atau apartemen sebagai langkah awal menuju kemandirian finansial.

BRI Consumer Expo 2025: Pintu Masuk Investasi Properti

Bagi kamu yang ingin mencari hunian ataupun memulai investasi properti, BRI Consumer Expo 2025 Jakarta hadir sebagai momentum tepat. Acara ini akan berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC) Hall A, pada 29-31 Agustus 2025.

Event ini mempertemukan masyarakat dengan 28 developer ternama yang menawarkan beragam pilihan properti disertai promo spesial hanya selama acara berlangsung. Tidak hanya itu, pengunjung juga mendapatkan akses langsung ke solusi pembiayaan melalui KPR BRI dengan bunga mulai 1,13% fix 1 tahun.

Program KPR BRI untuk Investor Cerdas

Sebagai instrumen investasi, pemilihan skema cicilan menjadi kunci penting. BRI menghadirkan beberapa keunggulan KPR di pameran ini, di antaranya:

Bunga mulai dari 1,13% dengan pilihan tenor fleksibel.

Skema bunga berjenjang hingga 20 tahun, memberikan ruang perencanaan yang matang.

Bebas biaya provisi dan administrasi, tanpa kewajiban pengendapan dana.

Dengan penawaran ini, investor dapat memanfaatkan leverage finansial untuk membeli aset properti tanpa terbebani biaya awal yang besar.

Keuntungan Tambahan: Promo & Hadiah Spesial

Tidak hanya pameran properti, event ini juga cocok untuk kamu yang sedang mencari kendaraan atau merencanakan liburan. Berbagai program menarik siap melengkapi pengalamanmu, di antaranya:

Pameran otomotif dari 11 brand ternama dengan fasilitas test drive dan KKB mulai 0%.

Travel fair dengan promo tiket menarik.

Kuliner hits nusantara.

Penampilan spesial dari artis ibu kota seperti BCL, Maliq & D'Essentials, dan Rizky Febian.

Undian perjalanan ke Jepang untuk 2 orang.

Cicilan kartu kredit spesial mulai 0% hingga 36 bulan.

Bagi calon investor, ini adalah kesempatan untuk memperoleh properti sekaligus mendapatkan nilai tambah dari promo yang tersedia.

Saatnya Memulai Investasi Properti

Investasi tidak selalu harus dimulai dengan modal besar. Dengan memanfaatkan program KPR BRI, siapa pun bisa memiliki rumah atau apartemen sebagai aset investasi. Dari kenaikan harga tahunan hingga potensi pendapatan sewa, properti bisa menjadi fondasi finansial yang kuat.

BRI Consumer Expo 2025 Jakarta merupakan momen paling tepat untuk memulai. Di sini Anda bukan hanya mendapatkan akses ke pilihan properti unggulan, tetapi juga peluang menikmati bunga kompetitif serta beragam hadiah menarik.

Investasi properti tetap menjadi cara aman untuk menyiapkan masa depan. Dengan dukungan program KPR yang fleksibel dan menguntungkan, jalan menuju kepemilikan aset kini jadi semakin sederhana.

Tandai kalender Anda: 29–31 Agustus 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC) Hall A.

Jangan lewatkan kesempatan emas untuk memulai perjalanan investasi properti bersama KPR BRI.

