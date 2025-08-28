Bawa Pulang Mobil Impian & Rumah Idaman di BRI Consumer Expo Jakarta 2025!

Promo Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) BRI dan penawaran spesial KPR BRI di BRI Consumer Expo Jakarta 2025.(MI/Ramdani)

MEMILIKI kendaraan pribadi kini tak lagi sekadar urusan kebutuhan, ia telah menjadi bagian dari gaya hidup masa kini. Mobilitas yang mulus menghadirkan nyaman dan rasa aman, mendukung ritme kerja, perjalanan keluarga, hingga rutinitas harian.

Pilihan kendaraan pun kerap merefleksikan gaya hidup pemiliknya: dari city car yang kompak hingga model premium bercita rasa mewah. Tak heran, pameran otomotif selalu memikat perhatian mereka yang ingin berburu kendaraan terbaik dengan penawaran yang menguntungkan.

Menjawab kebutuhan tersebut, BRI menghadirkan BRI Consumer Expo Jakarta 2025, sebuah gelaran besar yang menyatukan dunia otomotif dan gaya hidup modern dalam satu panggung.

Acara ini digelar pada 29-31 Agustus 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC) Hall A, menghadirkan berbagai program unggulan, mulai dari promo kendaraan hingga solusi pembiayaan rumah melalui KPR BRI.

Dengan begitu, event ini menjadi lebih dari sekadar pameran, melainkan kesempatan istimewa untuk memadukan kebutuhan mobilitas dan hunian dalam satu momentum.

Deretan Brand Otomotif Bergengsi

Event ini menjadi ajang berkumpulnya berbagai brand otomotif ternama. Pengunjung bisa langsung melihat dan membandingkan berbagai model dari Toyota, Mitsubishi, BMW, Honda, Lexus, Mercedes Benz, Suzuki, BYD, Xpeng, Denza, hingga Chery.

Baik kamu yang mencari mobil keluarga, kendaraan listrik masa depan, hingga mobil premium yang elegan, semua tersedia di satu tempat.

Pameran ini juga menjadi momen tepat untuk mencoba langsung berbagai model terbaru yang ditawarkan pabrikan.

Dengan tren otomotif yang kini semakin mengarah ke kendaraan listrik (EV), beberapa brand juga menampilkan lini produk ramah lingkungan mereka. Kehadiran merek seperti BYD dan Xpeng memberi alternatif menarik bagi pengunjung yang ingin mulai beralih ke kendaraan listrik dengan teknologi mutakhir.

Promo Menarik Kendaraan Impian

Selain deretan brand yang memikat, BRI Consumer Expo menghadirkan berbagai promo istimewa. Melalui Kredit Kendaraan Bermotor (KKB BRI), pengunjung bisa menikmati bunga kompetitif mulai dari 0% untuk tenor 6 dan 12 bulan.

Program ini tentu menjadi daya tarik besar bagi mereka yang ingin membeli mobil baru dengan cicilan ringan dan jangka waktu fleksibel.

Tidak hanya itu, BRI juga memberikan kemudahan uang muka (DP) menggunakan Kartu Kredit BRI, menjadikan proses pembelian kendaraan lebih praktis.

Sementara itu, bagi yang melengkapi kendaraan dengan asuransi, tersedia penawaran BRINS Oto berupa diskon premi hingga 25% serta cashback yang ditransfer langsung ke aplikasi BRImo. Semua program ini dirancang untuk memberi keuntungan maksimal bagi pengunjung expo.

Mengapa Harus Hadir di BRI Consumer Expo 2025?

Ada beberapa alasan mengapa event ini sayang untuk dilewatkan:

Pilihan kendaraan lengkap: Dari mobil keluarga hingga kendaraan premium, semuanya tersedia di satu pameran.

Promo eksklusif : Bunga KKB BRI rendah, DP fleksibel, diskon premi, dan cashback yang hanya bisa didapatkan di expo ini.

Dukungan untuk hunian: Tidak hanya kendaraan, BRI juga menghadirkan program KPR yang memudahkan kamu memiliki rumah impian.

Pengalaman langsung: Pengunjung bisa mencoba kendaraan terbaru sekaligus mendapatkan konsultasi keuangan untuk memilih pembiayaan yang tepat.

Wujudkan Gaya Hidup Nyaman

Gaya hidup ideal tidak hanya diukur dari kepemilikan kendaraan atau hunian saja, tetapi bagaimana keduanya saling mendukung. Mobil pribadi memberi kebebasan bergerak, sementara rumah memberi kenyamanan untuk beristirahat.

Melalui BRI Consumer Expo, masyarakat diberi kesempatan untuk merancang gaya hidup lengkap dengan penawaran yang lebih hemat dan menguntungkan.

Event ini tidak hanya ditujukan bagi nasabah BRI, tetapi juga terbuka bagi siapa saja yang ingin mencari kendaraan baru atau sedang merencanakan pembelian rumah.

Dengan rangkaian penawaran yang begitu menarik, BRI Consumer Expo Jakarta 2025 layak menjadi agenda utama di akhir Agustus.

Datang dan Nikmati Kesempatannya

Jangan sampai terlewat! BRI Consumer Expo Jakarta 2025 hadir hanya tiga hari, 29 hingga 31 Agustus, di Jakarta International Convention Center (JICC), Hall A. Datang dan amankan penawaran kendaraan terbaik sekaligus mulai langkah nyata menuju rumah idaman.

Detail lengkap acara, daftar brand otomotif yang berpartisipasi, hingga ragam program promo tersedia di bbri.id/expojakarta.

Wujudkan kendaraan impianmu dengan penawaran spesial di BRI Consumer Expo Jakarta 2025, manfaatkan KPR BRI untuk mewujudkan rumah nyaman bagi keluarga. Belum punya Kartu Kredit BRI? Ajukan sekarang melalui bbri.id/applyccbri. (RO/Z-10)