Terus Berinovasi Tingkatkan Citra Perusahaan di Era Digital

PERKEMBANGAN dunia digital menjadi salah satu tantangan yang menuntut para pelaku bisnis dan atau perusahaan untuk menjalankan bisnis mereka, khususnya dalam proses promosi perusahaan. Setiap perusahaan akan berusaha untuk menciptakan inovasi atau berkreasi dalam mempromosikan produk atau service yang dihasilkan perusahaan.

Guna menunjang keperluan promosi perusahaan, banyak hal yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah distribusi press release. Press release menjadi salah satu solusi untuk menyebarkan informasi suatu perusahaan agar masyarakat mengetahui tentang bisnis atau perusahaan tersebut. Berdasarkan kutipan buku Think Public Relations, sebelum melakukan press release, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti : what is the key message, who is the primary audience dan what objective does the release serve?

“Di era digital saat ini, banyak cara yang dapat dimanfaatkan oleh para pemilik bisnis untuk meningkatkan branding perusahaan. Salah satunya pembuatan press release ke media online,” ujar Carissa Kusuma selaku CEO Teknologi.

Ia menambahkan bahwa media distribution saat ini menjadi hal yang banyak diminati oleh para klien. “Ada klien kami yang memang setiap bulan melakukan promosi melalui publikasi release di media online, mereka menyebarkan informasi serta pengumuman penting. Salah satunya saat melakukan product launching atau meningkatkan brand awareness dan manfaat layanan yang mereka tawarkan” jelas Carissa.

Distribusi media ini dianggap menjadi solusi terbaik dalam mengenalkan perusahaan ke masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa di era digital saat ini, masyarakat lebih memilih untuk membaca media online daripada media cetak. “Teknologi saat ini berusaha untuk menjadi media online yang berkualitas dan dapat membantu branding para klien kita,” tambah Nunung Nurhayati selaku CHRO Teknologi. Ia juga menjelaskan manfaat publikasi press release di media online yang dirasakan oleh para pelaku bisnis karena dapat meningkatkan citra perusahaan dan menjadi portfolio perusahaan.

“Carissa dan Nunung ini cerdas, sopan dan santun, memiliki kemampuan untuk belajar cepat, kemauan untuk bekerja keras, memiliki integritas, grit, empati, dan team-first player dengan kemampuan itu Adi optimis srikandi-srikandi teknologi ini akan membantu banyak perusahaan digital terus tumbuh pesat di Indonesia melalui solusi publikasi press release dan pemasaran digital” ujar Adi Arriansyah selaku Founder Teknologi.id.

Tidak hanya publikasi press release, solusi lain yang dapat dipilih para pemilik bisnis saat ini adalah menyelenggarakan press conference sebagai ajang unjuk gigi bagi setiap perusahaan yang bisa meningkatkan citra merek, memperluas pengetahuan publik, meningkatkan kredibilitas dan visibilitas bisnis. Solusi ini menjadi opsi terbaik yang dapat digunakan secara efektif & efisien untuk menarik perhatian investor. (RO/A-1)