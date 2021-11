Brasil Diproyeksikan Rekor Panen Biji-Bijian pada 2022

PRODUKSI biji-bijian Brasil akan mencapai rekor 270,7 juta ton pada 2022. Target itu sekitar 7,8% lebih banyak dari tahun ini, menurut perkiraan resmi oleh lembaga statistik IBGE atau The Brazilian Institute of Geography and Statistics, Kamis (12/11).

Proyeksi tahun depan lebih tinggi 19,5 juta ton dari panen tahun ini yang sedikit turun dari 2020. Proyeksi kenaikan terutama disebabkan oleh ekspektasi yang lebih baik untuk panen jagung. Ini berarti ada pemulihan setelah dilanda kekeringan parah.

IBGE memperkirakan pertumbuhan produksi jagung sebesar 11,1% untuk panen pertama pada 2022 menjadi 2,8 juta ton dan 26,8% untuk panen kedua sekitar 16,3 juta ton. Brasil ialah produsen jagung nomor tiga dunia dan nomor satu untuk kedelai.

IBGE memperkirakan peningkatan 0,8 persen atau 11 juta ton untuk produksi kedelai pada 2022. Proyeksi untuk gandum dan beras turun.

Perkiraan sebelumnya oleh agen pemasok pertanian pemerintah, Conab, telah menempatkan angka produksi biji-bijian pada 2022 bahkan lebih tinggi yakni 288,61 juta ton. (AFP/OL-14)