Sinar Mas Land Borong Sembilan Penghargaan Golden Property Awards 2021

SINAR Mas Land memborong sembilan penghargaan prestisius di ajang Golden Property Awards 2021 yang digelar di Jakarta secara tatap muka pada Kamis (21/10) dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Golden Property Awards merupakan ajang penghargaan di bidang properti yang dijaga dengan ketat independensinya berbasis riset dan survei di Indonesia.

Acara dua tahunan itu diselenggarakan oleh Indonesia Property Watch (IPW) secara profesional, independen, dan objektif. Tahun ini, IPW berkolaborasi dengan 99 grup untuk menggelar Golden Property Awards 2021. Pemilihan pemenang didasarkan pada empat kriteria penilaian antara lain kualitas lokasi, pengembangan, pemasaran, dan manajemen perusahaan.

Dari 28 kategori penghargaan, Sinar Mas Land berhasil mendapatkan sembilan penghargaan yaitu:

1. Lifetime Achievement Awards diberikan kepada Muktar Widjaja, Chairman Sinar Mas Land berkat jasanya dalam pengembangan properti di Indonesia.

2. Best Property Brand of the Year diberikan kepada Sinar Mas Land.

3. Best Developer of the Year diberikan kepada PT Bumi Serpong Damai Tbk.

4. Best Public Listed Company of The Year diberikan kepada PT Bumi Serpong Damai (BSDE).

5. Best of The Best Township Development diberikan kepada BSD City.

6. Best Township Development Region Tangerang dan Sekitarnya diberikan kepada BSD City.

7. Best Township Development Region Bekasi dan Sekitarnya diberikan kepada Grand Wisata Bekasi.

8. Prestigious Housing Development diberikan kepada Lyndon @Navapark, BSD City.

9. Most Influential Property Professional diberikan kepada Alim Gunadi, Managing Director Business Development Sinar Mas Land.



"Kami sangat mengapresiasi kepemimpinan Bapak Ali Tranghanda melalui Golden Property Award yang telah memberikan semangat dan dukungan langsung kepada industri properti, agar para pengembang selalu berkreasi dan berinovasi memberikan karya yang terbaik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi domestik, melalui penyediaan perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat, pembangunan gedung perkantoran, kawasan niaga dan industri, pembangunan lingkungan yang asri beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Penghargaan yang saya terima ini merupakan hasil dari kerja keras tim kami yang sangat luar biasa. Kami merasa sangat diberkati bahwa di dalam keluarga besar Sinar Mas Land terdapat individu-individu terbaik dengan bakat luar biasa yang mampu bekerja sama untuk menjalani masa-masa sulit akibat pandemi covid-19," ujar Chairman Sinar Mas Land Muktar Widjaja merespons penghargaan yang telah diterima dalam Golden Property Awards 2021.

Berbagai kategori penghargaan yang berhasil disabet oleh Sinar Mas Land menunjukkan keseriusan perusahaan dalam memberikan kualitas di berbagai aspek kehidupan. Group CEO Sinar Mas Land Michael Widjaja mengatakan pihaknya merasa sangat bangga dan terhormat mendapatkan banyak sekali penghargaan dalam Golden Property Awards 2021. Di tengah pandemi, seluruh jajaran Sinar Mas Land menunjukkan kegigihan sehingga kita tetap bisa bergerak maju.

"Secara pribadi, saya ingin memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholders yang telah berkomitmen menjaga keselamatan, kerja, dan produktivitas. Meski dalam kondisi pandemi yang menantang, kita tetap bisa membuktikan bahwa nilai-nilai perusahaan kita benar nyata, yaitu peningkatan berkelanjutan, sikap positif, komitmen, dan inovasi. Perjalanan kita berlanjut untuk mewujudkan Sinar Mas Land menjadi perusahaan yang terpercaya di dunia, yang berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik melalui teknologi dan inovasi," tuturnya.

Baca juga: AEON Mall Segera Beroperasi di Southgate Residence Karya Sinar Mas Land

Selain Golden Property Awards, tahun ini Sinar Mas Land juga meraih berbagai penghargaan ternama lain di ajang internasional. Pada ajang BCI Asia di ajang BCI Asia Awards 2020/2021, Sinar Mas Land berhasil menorehkan namanya dalam Top 10 Developer Indonesia. Perusahaan melalui proyek gedung kantor GOP 1 (Green Office Park 1) berhasil meraih penghargaan internasional sebagai Gold Winner pada ajang 30th FIABCI World Prix d'Excellence Awards 2021 dari FIABCI/The International Real Estate Federation. (RO/OL-14)