Gandeng Cushman & Wakefield, Kingland Avenue Hadirkan Layanan Bertaraf Internasional 

KAWASAN hunian berkonsep University Town, Kingland Avenue menggandeng raksasa perusahaan real estate asal Amerika Serikat (AS), Cushman & Wakefield sebagai bulding management untuk tower The Venetian dan tower The Fritz. Kerja sama ini menjadikan Kingland Avenue sebuah kawasan hunian dengan pelayanan bertaraf internasional.

Managing Director Kingland Avenue Andy Candra mengungkapkan, Cushman & Wakefield dikenal sebagai salah satu perusahaan konsultan properti terbaik di dunia yang banyak mengelolah perkantoran, apartemen dan area komersial seperti mall di berbagai belahan dunia.

“Kerja sama dengan Cushman & Wakefield sebagai building management service, akan menjadikan Kingland Avenue sebuah kawasan hunian dengan pelayanan berskala internasional,” ujar Andy usai penandatanganan Partnership Agreement antara Kingland Avenue dan Cushman & Wakefield, di Marketing Gallery Kingland Avenue, Serpong, Tangerang Selatan, Banten.

Andy mengungkapkan, nantinya para penghuni akan dimanjakan dengan beragam fasilitas menarik dengan pelayanan standarisasi kelas dunia yang dihadirkan oleh Cushman & Wakefield, seperti swimming pool, kids pool, jogging track, children playground, outdoor yoga, sunken pavilion, gourmet pavilion, dan indoor sports club. Selain itu ada juga lifestyle plaza yang langsung terintegrasi dengan tower The Fritz dan The Venetian.

“Setelah perjanjian kerja sama ini, Cushman & Wakefield selaku building management nantinya juga akan membantu proses serah terima unit apartement, menyeleksi berbagai vendor yang berkaitan dengan sistem operasional dan alat pendukung fasilitas gedung dan masih banyak lagi,” jelas Andy.

Managing Director Cushman & Wakefield Indonesia Lini Djafar mengatakan, Cushman & Wakefield merupakan sebuah perusahaan ternama asal AS yang telah beroperasi lebih dari 100 tahun.

Menurutnya, di Indonesia sendiri Cushman & Wakefield telah hadir dari tahun 2008 dan telah memiliki beberapa klien besar seperti AlfaLand, Sahid Group, Total Bangun Persada, UOB, TOTO, BCA, dan masih banyak lagi.

“Kami berharap kerja sama ini akan menambah kenyamanan para penghuni Kingland Avenue,” ujarnya.

Kingland Avenue merupakan hunian yang disesuaikan dengan gaya hidup masyarakat urban saat ini. Kingland Avenue terdiri dari 4 tower residential, Al Fresco area, Lifestyle Plaza dan Education Center.

Dengan memadukan sebuah hunian yang berada di dalam kawasan pendidikan, menjadikan Kingland Avenue sebagai satu-satunya hunian ideal dan juga untuk investasi.

Lokasinya yang strategis berada di Jalan Raya Serpong, dihapit oleh tiga distrik besar yaitu Alam Sutera, Gading Serpong, dan BSD City menjadikan Kingland Avenue sebagai satu-satunya apartemen yang berada di lokasi segitiga emas serta memiliki akses hunian terbaik.

Kehadiran kampus ternama seperti Sahid University juga menjadikan Kingland Avenue sebagai sebuah hunian yang mengusung konsep University Town pertama di Indonesia. (RO/OL-7)