The Jayakarta Group Merayakan Ulang Tahun ke-73 dengan Tema “Bersama, Kami Menjadi Bagian Ceritamu”

Ilustrasi(Dok The Jayakarta Group)

THE Jayakarta Group, salah satu perusahan properti dan real-estate terkemuka di Indonesia kini genap memasuki usianya yang ke-73 tahun. Perusahaan yang didirikan Sjukur Pudjiadi (the founding father) sejak tahun 1952 telah terbukti sukses sebagai perusahaan nasional yang kokoh berdiri hingga saat ini.

"Bersama Kami Menjadi Bagian Ceritamu" merupakan tema yang diusung dalam perayaan ulang tahunnya. Tema ini mencerminkan perjalanan panjang The Jayakarta Group yang telah menjadi bagian cerita kesuksesan dan pengalaman semua individu yang terlibat.

Selama 73 tahun, The Jayakarta Group telah menjadi saksi sejarah perkembangan ekonomi Indonesia, salah satunya pada industri perhotelan. Jayakarta Hotels and Resorts merupakan jaringan hotel yang berada dibawah naungannya. Dengan 1 0 unit hotel dan resort yang tersebar di 8 kota besar di Indonesia.

Baca juga : PropertyGuru Indonesia Property Awards 2024, Ajang Akselerasi Perkembangan Real Estate Nasional

"Ulang tahun ke-73 ini merupakan kesempatan bagi kami untuk merefleksikan perjalanan panjang usaha kami dan mengucapkan terima kasih kepada semua tamu, karyawan, dan mitra yang telah menjadi bagian dari cerita kami," tutur Deddi Setiadi S.ST.Par., M.Par. selaku

Direktur Utama Jayakarta Hotels and Resorts.

Dalam rangka merayakan ulang tahun ini, Jayakarta Hotels and Resorts sebagai bagian dari The Jayakarta Group telah menyiapkan berbagai kegiatan dan promo spesial bagi tamu-tamu yang menginap di seluruh unit hotel The Jayakarta dan juga hotel afiliasi yaitu J Hotel Kuta Bali dan Marbella Place Anyer. Kegiatan ini termasuk diskon kamar, double point Jayakarta Club, Flash Sale, dan aktivitas CSR Donor Darah yang terbuka untuk umum dan akan diselenggarakan di seluruh unit hotel.

“Untuk memeriahkan Anniversary 73 tahun The Jayakarta Group, JClub memberikan program spesial. Khususnya untuk member JClub yang telah setia memilih Jayakarta Hotels and Resorts. Kami berharap dapat terus menjadi bagian dari cerita mereka selama bertahun-tahun yang akan datang," tambah Mentari Irianti sebagai Direktur Sales Marketing & Communication. (H-2)