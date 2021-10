Fasilitas Komersial Terus Dibangun di JGC

PT Modernland Realty Tbk melalui anak usahanya PT Mitra Sindo Sukses, mulai melakukan serah terima produk properti New East di Jakarta Garden City (JGC) kepada pembeli di Cakung, Jakarta Timur, Jumat (8/10)

New East dikembangkan sejalan dengan akan dijadikannya Jakarta Garden City sebagai pusat gaya hidup baru di Jakarta Timur. Hal itu sejalan juga niat pengembang untuk terus menambah fasilitas komersial di kawasan JGC tersebut.

“Kami senang dan bersyukur dapat menyerahkan shophouse New East kepada pembeli seperti yang telah kami janjikan. Serah terima New East merupakan perwujudan komitmen kami menjaga kepercayaan konsumen," kata Director Marketing Urban Development PT Modernland Realty Tbk Helen Hamzah dalam siaran pers, Jumat (8/10).

Dalam kesempatan itu, Windy Silviana, salah seorang pembeli produk shophouse New East, juga menyatakan senang bisa menerima properti New East yang dibelinya sesuai dengan waktu serah terima yang telah dijanjikan oleh pengembang. Ia mengaku tertarik membeli unit New East karena memiliki banyak keunggulan seiring kian prospektifnya kawasan JGC.

"Berinvestasi dalam bentuk produk komersial di Jakarta Garden City menjanjikan keuntungan signifikan di masa depan. Keunggulan New East antara lain lokasinya strategis, karena berada di area main boulevard dan berada di satu kawasan komersial seluas 4,5 hektare," kata Windy.

New East terdiri atas 60 unit luxurious shophouse dan 13 ritel. Shophouse berupa bangunan tiga lantai dengan lebar enam, delapan, dan 10 meter ini dibanderol dengan harga mulai Rp4,3 miliar hingga Rp11 miliar-an. Untuk ritel tidak akan dijual melainkan disewakan.

Konsumen bisa membeli dengan cara pembayaran tunai keras, tunai bertahap 6-36 kali, dan KPR dengan DP 20% diangsur s/d 24 kali. Booking fee hanya Rp25 juta/unit. Hingga saat ini New East telah berhasil terjual sebanyak 60%.

Lebih lanjut Helen Hamzah menuturkan, pertumbuhan harga properti di JGC masih akan terus meningkat seiring bertambahnya berbagai produk hunian maupun fasilitas-fasilitas baru di dalam kawasan.

"Harga saat ini tentu tidak akan didapatkan lagi jika semua fasilitas-fasilitas baru tersebut sudah terbangun semua di Jakarta Garden City," tutur Helen.

Beragam fasilitas penunjang kehidupan dan gaya hidup telah tersedia di Jakarta Garden City. Mulai dari pusat perbelanjaan mal, kesehatan, sekolah, pasar modern, SPBU Shell, area komersial hingga fasilitas kuliner.

Ke depan, JGC yang memiliki total luas kawasan 370 hektare itu akan terus menambah fasilitas dan membuka pintu kerja sama dengan para investor, baik dalam maupun luar negeri.

"Untuk mewujudkan Jakarta Garden City menjadi Global City, tentu kami tidak bisa sendirian. Kami ingin mengajak para investor, baik dari dalam dan luar neger," pungkasnya. (RO/X-12)