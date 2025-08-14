Konsep On To Go Tawarkan Alternatif Kopi Cepat di Perkotaan

Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
Nestlé Professional resmi menggebrak pasar kopi urban dengan konsep “on to go”, menghadirkan gerai sementara di titik-titik strategis untuk menawarkan kopi berkualitas tinggi bagi masyarakat perkotaan yang serba cepat. Konsep ini menantang stigma bahwa kopi cepat saji tak bisa menandingi kualitas racikan kafe, sekaligus memberi opsi praktis bagi konsumen sibuk.
Manajer Bisnis Nestlé, Mochamad Machfud, menuturkan langkah ini menjawab tren konsumsi kopi yang terus meningkat.
“Kami ingin menghadirkan Nescafé dengan pengalaman baru. Di ‘Kedai Nescafé’, konsumen bisa mendapatkan kopi berkualitas, harga terjangkau, dan penyajian segar,” ujarnya di Sarinah, 14 Agustus.
Menurut data internal, 95% permintaan di kedai ini datang dari menu kopi dingin, cerminan tren hidup cepat dan dinamis. Nestlé melihat hal ini sebagai validasi strategi “on to go” yang sejalan dengan gaya hidup modern.
Saat ini, Kedai Nescafé hadir di lebih dari 500 lokasi di 89 kota, terutama di Jawa. Kota-kota sekunder seperti Depok, Cilacap, dan Sidoarjo menjadi fokus ekspansi karena akses terhadap Nescafé masih terbatas. Nestlé menargetkan perluasan ke seluruh Indonesia dalam waktu dekat.
Untuk menjaga standar, seluruh operasional dikelola melalui kemitraan strategis dengan PT Ansena, tanpa sistem waralaba, demi memastikan konsistensi kualitas.
Dukungan juga datang dari Raisa, Duta Merek Nescafé, yang menilai inovasi ini selaras dengan ritme hidup masyarakat urban. “Kopi dan perjalanan kini tak terpisahkan. ‘Kedai Nescafé’ membuat semua orang bisa menikmati kopi berkualitas kapan pun dan di mana pun,” ungkapnya. (Z-10)
Pemindaian tersebut memperlihatkan bahwa kedua ginjal pasien hampir terisi oleh ratusan batu kecil yang berdempetan seperti biji jagung.
DI tengah berkembangnya gaya hidup digital yang kian terintegrasi dengan perangkat audio, kebutuhan akan kualitas suara yang jernih, praktis, dan mendalam menjadi semakin penting.
Salah satu bentuk pengalaman yang semakin populer adalah program Do It Yourself (DIY), yang tak hanya melibatkan imajinasi, tetapi juga melahirkan karya personal yang penuh makna.
Pembangunan enam lapangan padel dimulai di kawasan pusat bisnis baru (CBD) Jakarta Barat. Proyek ini dikembangkan di atas lahan seluas 3.000 meter persegI.
Demensia adalah istilah umum untuk kumpulan gejala penurunan kognitif, sedangkan Alzheimer merupakan salah satu jenis demensia
