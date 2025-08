Ekspresikan Kreativitas lewat Boneka Personal

Bertempat di gerai OH!SOME Central Park, Jakarta, funfunland menjadi salah satu program spesial dalam rangka perayaan ulang tahun pertama OH!SOME di Indonesia.(Dok. OH!SOME)

AKTIVITAS yang bersifat kreatif dan memungkinkan partisipasi langsung kini sangat diminati, khususnya oleh generasi muda dan keluarga urban yang mendambakan momen berkualitas bersama orang tercinta.

Salah satu bentuk pengalaman yang semakin populer adalah program Do It Yourself (DIY), yang tak hanya melibatkan imajinasi, tetapi juga melahirkan karya personal yang penuh makna.

Melihat kebutuhan tersebut, OH!SOME, retailer gaya hidup asal Korea Selatan yang kini hadir di Indonesia, meluncurkan funfunland, sebuah area DIY interaktif yang menawarkan pengalaman membuat boneka secara personal. Bertempat di gerai OH!SOME Central Park, Jakarta, funfunland menjadi salah satu program spesial dalam rangka perayaan ulang tahun pertama OH!SOME di Indonesia.

Di area ini, pelanggan dari berbagai usia diajak untuk menciptakan boneka sesuai karakter dan keinginan masing-masing. Mulai dari memilih jenis boneka, mengisi dengan heartbeat capsule, aroma favorit, hingga menambahkan rekaman suara personal, funfunland menjadi tempat untuk mengekspresikan emosi dan menciptakan boneka yang benar-benar unik.

Tak hanya itu, setiap boneka akan dibungkus dalam kotak hadiah eksklusif dan disertai akta kelahiran, membuatnya sangat cocok sebagai hadiah yang personal dan emosional.

"Boneka yang dibuat di funfunland bukan sekadar mainan, tapi juga simbol kasih sayang dan koneksi emosional. Kami ingin setiap pelanggan membawa pulang bukan hanya produk, tetapi juga kenangan," ujar Public Relations Lead OH!SOME, Shelly, dalam keterangan resmi, Senin (4/8).

Funfunland menyediakan sekitar 40 tipe boneka dan lebih dari 60 variasi pakaian yang bisa dikombinasikan. Program ini bisa diikuti dengan harga mulai dari Rp200.000 hingga Rp500.000, tergantung jenis boneka dan aksesoris pilihan.

Menambah keistimewaan, OH!SOME juga mengadakan sesi workshop terbatas bersama kreator ternama seperti Vero Yapari (@veroyoapari) dan Putri Corn (@putricorn) pada 23-24 dan 30-31 Agustus 2025, dengan kapasitas hanya 10 orang per sesi.

Selain funfunland, gerai OH!SOME Central Park juga menghadirkan DODPLEY, konsep belanja interaktif yang memungkinkan pengunjung mengisi botol kaca dengan beragam miniatur mainan sesuai selera. Aktivitas ini menjadi pelengkap sempurna bagi pelanggan yang ingin menikmati pengalaman berbelanja yang kreatif dan menyenangkan.

Dengan inisiatif seperti funfunland dan DODPLEY, OH!SOME tak hanya mengukuhkan posisinya sebagai brand lifestyle inovatif, tetapi juga mempertegas komitmennya dalam membangun koneksi emosional dan menghadirkan pengalaman belanja yang penuh makna. (Put/E-1)