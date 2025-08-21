Rayakan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Mattel Luncurkan Boneka Barbie Spesial

Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
MATTEL Inc meluncurkan boneka Barbie One-of-a-Kind (OOAK) edisi perayaan di Jakarta pada Kamis (14/8) lalu, yang menandai dua momen penting di 2025: ulang tahun ke-80 Mattel dan 80 tahun kemerdekaan Indonesia.
Acara yang merayakan ikatan kreatif dan komersial yang sudah terjalin antara Mattel dan Indonesia selama ini diselenggarakan di Museum Nasional Indonesia, dan dihadiri oleh para tokoh budaya, mitra bisnis, dan pejabat tinggi pemerintah.
Boneka ini merupakan hasil kolaborasi tim Mattel di Indonesia dan El Segundo, California, dan dipamerkan untuk umum di Mal Kota Kasablanka hingga 24 Agustus 2025.
Mengenakan gaun merah yang memukau, boneka ini terinspirasi dari batik tradisional Indonesia. Desainnya menampilkan motif Sawunggaling, yang dipesan oleh Presiden Soekarno setelah kemerdekaan, dan diciptakan oleh maestro batik Go Tik Swan.
Motif ini melambangkan kekuatan, keberanian, dan kebanggaan budaya. Gaun tersebut juga menggabungkan motif batik Parang, yang merepresentasikan keteguhan, sementara siluet bunga kala lili melambangkan keanggunan. Warna merah dipilih sebagai simbol bendera nasional Indonesia sekaligus identitas merek Mattel.
“Peringatan 80 tahun ini menjadi perayaan atas hubungan erat yang terjalin antara Mattel dan Indonesia,” kata Vice President dan General Manager PT Mattel Indonesia (PTMI) Roy Tandean.
“Boneka One-of-a-Kind edisi perayaan ini merupakan penghormatan terhadap semangat Indonesia, melambangkan kebanggaan, kreativitas, dan keyakinan pada generasi penerus, serta menegaskan kontribusi jangka panjang Mattel bagi industri mainan Indonesia,” lanjutnya.
Mattel telah beroperasi di Indonesia sejak 1992, ketika PTMI membuka pabrik pertamanya di Cikarang, Jawa Barat.
Sebagai salah satu investor asing awal di kawasan tersebut, Mattel berperan penting dalam mendukung perkembangan sektor industri Cikarang. Mattel, dengan dukungan mitra lokal dan pemerintah, merasa bangga telah berkontribusi pada pertumbuhan ekosistem industri mainan Indonesia selama tiga dekade terakhir.
Seiring dengan 80 tahun kehadiran Mattel di dunia, warisannya di Indonesia terus berkembang melalui peran sebagai perusahaan yang membuka lapangan kerja jangka panjang, manufaktur, serta kontributor terhadap kapabilitas dan kreativitas lokal. (Z-1)
Bagi Naura Ayu, Barbie bukan hanya boneka, tapi representasi nyata bahwa setiap orang bisa menjadi apa pun yang mereka impikan.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan harga produk seperti boneka Barbie diperkirakan akan mengalami peningkatan di Negara Paman Sam akibat tarif impor AS
Boneka Barbie terbaru ini menampilkan LeBron James dalam kostum yang biasa dikenakan sebelum pertandingan.
HMD, produsen ponsel Nokia, telah merilis ponsel bermerek Barbie di Inggris dan Eropa yang diklaim dapat membantu mengatasi kecanduan ponsel pintar.
Perusahaan mainan Mattel telah meluncurkan Barbie tunanetra pertama dalam upaya terbaru untuk membuat boneka ikonik tersebut lebih inklusif dan mewakili lebih banyak bagian masyarakat.
Dilengkapi layanan chat multibahasa, Sahabat-AI mampu memahami nuansa bahasa, merangkai kata, dan menghasilkan karya sastra dalam bahasa lokal.
Rangkaian kegiatan diawali dengan IWIP Fun Games 2025 pada 8–15 Agustus 2025, yang menghadirkan delapan kategori perlombaan.
Panitia menyelenggarakan lomba edukatif yang diikuti anak balita hingga pelajar SD.
PT GNI yang beroperasi di Morowali Utara ini menggelar upacara bendera dan beragam lomba kebersamaan yang diikuti oleh ratusan karyawan.
Menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, hari ini, 17 Agustus 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved