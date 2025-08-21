Rayakan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Mattel Luncurkan Boneka Barbie Spesial

Boneka Barbie one-of-a-kind yang dirilis dalam rangka HUT ke-80 kemerdekaan RI.(MI/HO)

MATTEL Inc meluncurkan boneka Barbie One-of-a-Kind (OOAK) edisi perayaan di Jakarta pada Kamis (14/8) lalu, yang menandai dua momen penting di 2025: ulang tahun ke-80 Mattel dan 80 tahun kemerdekaan Indonesia.

Acara yang merayakan ikatan kreatif dan komersial yang sudah terjalin antara Mattel dan Indonesia selama ini diselenggarakan di Museum Nasional Indonesia, dan dihadiri oleh para tokoh budaya, mitra bisnis, dan pejabat tinggi pemerintah.

Boneka ini merupakan hasil kolaborasi tim Mattel di Indonesia dan El Segundo, California, dan dipamerkan untuk umum di Mal Kota Kasablanka hingga 24 Agustus 2025.

Mengenakan gaun merah yang memukau, boneka ini terinspirasi dari batik tradisional Indonesia. Desainnya menampilkan motif Sawunggaling, yang dipesan oleh Presiden Soekarno setelah kemerdekaan, dan diciptakan oleh maestro batik Go Tik Swan.

Motif ini melambangkan kekuatan, keberanian, dan kebanggaan budaya. Gaun tersebut juga menggabungkan motif batik Parang, yang merepresentasikan keteguhan, sementara siluet bunga kala lili melambangkan keanggunan. Warna merah dipilih sebagai simbol bendera nasional Indonesia sekaligus identitas merek Mattel.

“Peringatan 80 tahun ini menjadi perayaan atas hubungan erat yang terjalin antara Mattel dan Indonesia,” kata Vice President dan General Manager PT Mattel Indonesia (PTMI) Roy Tandean.

“Boneka One-of-a-Kind edisi perayaan ini merupakan penghormatan terhadap semangat Indonesia, melambangkan kebanggaan, kreativitas, dan keyakinan pada generasi penerus, serta menegaskan kontribusi jangka panjang Mattel bagi industri mainan Indonesia,” lanjutnya.

Mattel telah beroperasi di Indonesia sejak 1992, ketika PTMI membuka pabrik pertamanya di Cikarang, Jawa Barat.

Sebagai salah satu investor asing awal di kawasan tersebut, Mattel berperan penting dalam mendukung perkembangan sektor industri Cikarang. Mattel, dengan dukungan mitra lokal dan pemerintah, merasa bangga telah berkontribusi pada pertumbuhan ekosistem industri mainan Indonesia selama tiga dekade terakhir.

Seiring dengan 80 tahun kehadiran Mattel di dunia, warisannya di Indonesia terus berkembang melalui peran sebagai perusahaan yang membuka lapangan kerja jangka panjang, manufaktur, serta kontributor terhadap kapabilitas dan kreativitas lokal. (Z-1)