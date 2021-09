Ini Ajang Penghargaan untuk Perusahaan Tingkatkan Program CSV

KONSEP tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih dikenal dengan corporate social responsibility (CSR) kini dikembangkan menjadi creating shared values (CSV). Konsep ini diartikan sebagai CSR berkelanjutan dari perusahaan yang tidak hanya fokus pada dampak sosial, tetapi juga berdampak bagi perusahaan.

Di Indonesia, konsep CSV tersebut diterapkan sebagai keunggulan kompetitif dengan cara memasukkan masalah sosial sebagai bahan dalam merancang strategi perusahaan. Melalui CSV perusahaan memainkan peran ganda untuk menciptakan nilai sosial dan ekonomi secara bersama-sama sehingga memberikan solusi terhadap persoalan sosial, lingkungan, dan perusahaan.

Berangkat dari hal tersebut di atas, Infobrand.id, Tras N Co Indonesia bekerja sama dengan Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Airlangga menghadirkan Top CSV Award 2021 untuk menilai dan memberikan penghargaan kepada perusahaan yang berhasil menjalankan CSV. Dalam hal ini, Head of Management Department FEB Universitas Airlangga Dr. Gancar Candra Premananto, CDM mengatakan, Top CSV Award 2021 merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada perusahaan atau brand yang berhasil menjalankan program creating share value.

Menurutnya, pemberian penghargaan tersebut bertujuan memberikan apresiasi kepada perusahaan yang berhasil menjalankan program CSV untuk membangun keunggulan kompetitif perusahaan di Indonesia. Top CSV Award juga diharapkan dapat meningkatkan citra, reputasi, dan kepercayaan terhadap perusahaan di mata konsumen dan calon konsumen. "Kami berharap penghargaan ini dapat mendorong brand atau perusahaan di Indonesia untuk semakin meningkatkan program CSV yang akan berdampak positif bagi lingkungan sosial dan perusahaan," jelas Gancar yang juga sebagai Senior Konsultan & Mentor CSV dalam keterangan resmi, Rabu (1/9).

Untuk menentukan pemenang Top CSV Award 2021, penyelenggara melakukan pengumpulan data melalui desk research dan pendaftaran. Selanjutnya penyelenggara melakukan seleksi awal dan dilanjutkan dengan proses penjurian. CEO TRAS N CO Indonesia Tri Raharjo menjelaskan penilaian yang digunakan mengacu kepada tiga aspek yakni CSV concept, CSV impact, dan CSV branding.

Lebih lanjut Tri menjelaskan, aspek CSV concept menilai konsep CSV yang diterapkan oleh perusahaan atau brand sebagai keunggulan kompetitif dengan cara memasukan masalah sosial sebagai bahan merancang strategi perusahaan. Aspek CSV impact menilai dampak positif yang ditimbulkan dari kegiatan CSV baik untuk masyarakat mapun perusahaan. Aspek CSV branding mengukur banyaknya ulasan dan pemberitaan terkait kegiatan CSV yang dilakukan oleh perusahaan melalui media digital dan atau dinilai berdasarkan presentasi kegiatan branding program CSV yang dilakukan.

Adapun untuk penjurian dilakukan oleh Tri Raharjo, Gancar C Premananto, dan Mas Achmad Daniri sebagai pakar good corporate governance (GCG) dan penulis buku Lead By CSV. "Dewan juri akan melakukan penilaian berdasarkan skala likert," jelas Tri. Adapun kriteria penilaian yang digunakan yaitu perusahaan atau brand peraih penghargaan TOP CSV Award 2021 dinilai memenuhi tiga kriteria penilaian yaitu perusahaan atau brand dinilai oleh dewan juri memiliki program CSV. Perusahaan atau brand pemenang Top CSV Award mempresentasikan program CSV di hadapan dewan juri. Berdasarkan penilaian dewan juri pemenang Top CSV Award memiliki skor akhir minimal empat poin.

CEO Infobrand Group Susilowati Ningsih menambahkan, untuk mendukung penghargaan tersebut, pihaknya dan Tras N Co Indonesia melakukan pengumpulan data program CSV melalui digital media monitoring terhadap program CSR perusahaan yang dinilai memiliki unsur creating share value. Selain itu pihaknya melakukan publikasi kegiatan TOP CSV Award melalui berbagai channel baik website, media sosial, media massa, iklan, e-mail, dan mengundang perusahaan BUMD, BUMN, dan swasta untuk mengikuti kegiatan Top CSV Award.

Untuk proses seleksi, lanjut Susi, tim riset melakukan media monitoring terhadap program CSV dan pendaftaran melalui https://bit.ly/PendaftaranTopCSVAward2021. Tim Infobrand.id, Tras N Co Indonesia, dan Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Airlangga melakukan seleksi awal untuk memilih perusahaan atau brand untuk diundang melakukan presentasi di hadapan dewan juri. "Dewan juri melakukan penilaian berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan dan menetapkan pemenang Top CSV Award 2021,” tutup Susi. (OL-14)