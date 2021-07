Mulai Merambah Pasar Internasional, Halwey Bertransformasi ke Digital

SELAMA ini orang mungkin hanya tahu bahwa banyak produk yang beredar di Tanah Air, terutama poduk skincare berasal dari luar negeri atau impor. Mereka juga meyakini bahwa produk impor jauh lebih bagus ketimbang produk dalam negeri.

Padahal faktanya tidak demikian. Banyak produk Indonesia yang laris di pasar internasional. Salah satunya adalah produk skincare Halal Halwey Indonesia (Halwey). Mereka berhasil merambah pasar internasional seperti Jepang, Hong Kong, Mesir, Arab Saudi, Malaysia, dan Taiwan hanya dalam kurun waktu 3 tahun. Sejak didirikan pada akhir 2018, Halwey saat ini telah memiliki 50 distributor dan ribuan reseller aktif yang tersebar di berbagai kota di Indonesia hingga luar negeri.

Baca juga: PPKM Darurat Dinilai akan Tingkatkan Tren Transaksi Ekonomi Digital

Selain telah mendapatkan sertifikasi Halal MUI dan BPOM, Halwey memiliki keunggulan pada kandungan produk yang natural serta kualitas produksi sudah bersertifikasi ISO 22716 (The International Organization for Standardization). Terbukti, pada 2019 Halwey berhasil mendapatkan penghargaan Best Natural Skincare Award 2019. Halwey menjamin keamanan produk yang tidak hanya halal digunakan untuk Sholat, juga aman digunakan oleh remaja hingga ibu hamil-menyusui.

“Alhamdulilah, Halwey kini semakin diterima oleh masyarakat. Awal membuat produk ini diniatkan untuk membantu anak murid menjaga kebersihan wajah dari produk tidak aman yang beredar di pasaran. Lama-kelamaan semakin kami belajar semakin berkembang, bahkan sekarang sudah sampai ke pasar internasional,” ujar Founder Halwey, Fiki Mardhiyyah.

Untuk meningkatkan pelayanan, Founder Halwey memberikan nilai tambah pada konsumennya dengan memberikan jasa konsultasi gratis. Menurut Fiki Mardhiyyah, hal itu ditujukan agar pembeli mendapatkan rekomendasi yang tepat untuk masalah kulit mereka.

“Di Halwey setiap konsumen bebas dan gratis berkonsultasi tentang masalah kulitnya. Staf kami siap melayani pertanyaan sebelum konsumen melakukan pembelian. Jadi mereka beli sesuai kebutuhan kulit. Selain itu karena menggunakan bahan natural, penggunaan Halwey tidak menimbulkan ketergantungan yang berbahaya”, tambah Fiki Mardhiyyah.

Kandungan bahan natural pada Halwey sendiri meliputi ekstrak Aloe Vera, Tamanu, Tea Tree, Licorice, Mulberry, Centella Asiatica hingga Niacinamide dan Hyaluronate yang aman dan nyaman di kulit. Saat ini Halwey memiliki beberapa varian produk skincare yaitu Kaizen Beauty Kit 28 Days yang menerapkan konsep CTMP Beauty Step, Day Cream Glutathione, Night Cream Collagen, Zaitun Bubble Facial Foam dan Hydrating Toner Hya Mist 9 SkinBooster.

Selain produk skincare, Halwey juga hadir dengan beauty tools seperti: Sonic Blackhead Remover, Sonic Facial Cleanser, Halwey Facial Roller Flower serta Ultrasonic Beauty Photon yang digunakan untuk memaksimalkan proses skincare routine para wanita.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kekuatan Halwey sudah terintegrasi dalam Omni Channel Digital untuk mendigitalisasi semua sumber penjualan baik online maupun offline di dalam dan luar negeri, agar pelanggan memiliki pengalaman belanja lebih luas dan mudah. (RO/A-1)