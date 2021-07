ShopeePay Bersama KAI Services Hadirkan Pembayaran QRIS di dalam KA

ShopeePay, layanan pembayaran digital yang berkomitmen mendorong akses digitalisasi finansial bagi pelaku bisnis dan konsumen di seluruh Indonesia, resmi bekerja sama dengan KAI Services, salah satu anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Bertepatan dengan momen ulang tahun ke-18 KAI Services Jumat (2/7), layanan ShopeePay sudah dapat digunakan di delapan kereta api kelas Argo yang terintegrasi dengan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan akan terus dikembangkan di kereta lainnya.

Kerja sama ini merupakan salah satu langkah strategis perluasan digitalisasi dan modernisasi di berbagai sektor layanan transportasi kereta api, termasuk on-board services.

Kini, seluruh penumpang kereta api dapat melakukan transaksi pada kereta makan di dalam kereta api dengan aman dan praktis menggunakan ShopeePay dan nikmati promo cashback 30% hingga 1 Agustus 2021. Hal ini sejalan dengan imbauan Bank Indonesia yang mendorong penyediaan QRIS di dalam kereta guna memutus rantai penyebaran virus COVID-19 dan menciptakan kondisi perjalanan yang aman.

Baca Juga: 4 Fakta Unik Diskon dan Cashback, Ternyata Ini Sejarahnya!

Eka Nilam Dari, Head of Strategic Merchant Acquisition ShopeePay mengatakan shopeePay sangat senang dapat menjadi mitra tepercaya KAI Services untuk menghadirkan kemudahan transaksi yang terintegrasi dengan ekosistem QRIS di dalam kereta api. ''Hal ini selaras dengan komitmen ShopeePay untuk terus menyediakan use case penting bagi seluruh pengguna. Bersamaan dengan kerja sama ini, kami juga menghadirkan program menarik agar masyarakat dapat segera beralih ke transaksi non tunai yang berperan signifikan dalam mengurangi penyebaran virus melalui uang tunai. Dengan transaksi nirkontak yang dihadirkan, seluruh penumpang kereta api dapat menikmati perjalanan hingga tujuan dengan aman dan nyaman.”

Pada fase awal, fasilitas pembayaran digital ShopeePay dapat digunakan di delapan kelas Argo. Yakni Argo Bromo Anggrek, Argo Wilis, Argo Parahyangan, Argo Cheribon, Argo Muria, Argo Sindoro, Argo Lawu, dan Argo Dwipangga. Ke depannya, fasilitas pembayaran ShopeePay akan turut diimplementasikan pada perjalanan kereta api lainnya guna memberikan pengalaman bertransaksi yang aman, mudah, dan memuaskan bagi lebih banyak penumpang kereta api.

“Kerja sama dengan ShopeePay merupakan momentum penting bagi KAI Services untuk menegaskan komitmen ‘Dari Kami untuk Pelanggan’. Tidak hanya praktis dan memudahkan, penyediaan pembayaran digital ShopeePay dengan metode QRIS juga tentunya merupakan salah satu upaya strategis kami untuk memperketat disiplin protokol kesehatan di dalam kereta api guna menciptakan kondisi perjalanan yang aman. Kami harap kerja sama ini dapat menjadi solusi sekaligus langkah awal transformasi digital di dalam kereta sebagai bentuk pelayanan terbaik kami kepada pelanggan,” ungkap Eva Junia Kartika, Vice President Sales on Train PT Reska Multi Usaha (KAI Services).

Baca Juga: Dua Kali Gagal, Pebisnis Surabaya Sukses Kembangkan Lazizaa Hingga Buka 50 Gerai

Bagi para penumpang yang hendak melakukan pemesanan menu makanan sebelum perjalanan, KAI Services juga menyediakan fasilitas pre-order yang dapat diakses melalui aplikasi KAI Access atau mengunjungi website www.Lokomart.id.

Unduh aplikasi Shopee secara gratis melalui App Store atau Google Play dan segera aktifkan ShopeePay. (RO/OL-10)