Peringati Hari Kartini, EleVee Ajak Wanita Melek Investasi

SUDAH bukan lagi rahasia bahwa perempuan terkenal handal terkait urusan pengelolaan keuangan. Ironisnya, jika berbicara soal investasi, yang kita dengar umumnya sering dilakukan oleh kami laki-laki. Memang banyak juga perempuan yang terjun ke dalam dunia investasi.

Dari beberapa instrumen investasi yang ada, investasi properti menjadi salah satu opsi yang sangat diminati. Investasi terhadap hunian vertikal mulai meningkat dan menjadi tren investasi masa kini yang menjanjikan, seiring dengan semakin padatnya penduduk dan perubahan gaya hidup masyarakat.

Untuk itu EleVee Penthouses & Residences mengajak perempuan Indonesia mahir berinvestasi. Kalau di masa lalu Kartini berjuang untuk bisa bersekolah setara dengan kaum pria, kini Kartini jaman now harus mengerti mengenai investasi, sehingga para perempuan bisa menata masa depan yang lebih baik secara finansial.

Diungkapkan Presiden Direktur PT. Alam Sutera Realty Tbk, Joseph Sanusi Tjong dalam memilih investasi property, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan, inilah yang mendasari Alam Sutera Group menghadirkan ‘A Masterpiece by Alam Sutera’, yang selalu serius dalam mengembangkan hunian yang senantiasa mengutamakan inovasi untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, dengan menghadirkan hunian premium bernama EleVee Penthouses & Residences.



Menurut dia, berbicara mengenai investasi dalam artian yang lebih luas, tidak hanya mengenai nilai uang saja, tapi juga unsur-unsur yang berkaitan dengan kualitas kehidupan yang lebih baik, seperti keamanan dan kenyamanan yang terjamin, kesehatan dengan kualitas udara yang bagus dan fasilitas olahraga yang sangat baik, lokasi yang strategis dekat dengan perkantoran dan kebutuhan lainnya, fasilitas yang lengkap serta lingkungan yang baik pula bagi setiap individu didalam keluarga. Sehingga Home for a Lifetime tidak hanya sekedar menjadi tagline saja, tapi lebih sebagai bentuk nyata dari kepedulian kita akan kebutuhan hunian yang nyaman dan bersifat jangka panjang.



"Kami optimis dengan berinvestasi di EleVee Penthouses & Residences bukan hanya sekadar investasi dalam bentuk materi seperti harga yang menyesuaikan dengan keadaan pandemi dan capital gain, tetapi banyak value lain yang tidak kalah penting seperti lokasi yang strategis, waktu, kesehatan dan lainnya yang sangat didukung dengan banyak fasilitas untuk mentransformasi kehidupan menjadi lebih baik," cetus Joseph.



"Kami ingin memberikan value extra yang bisa makin membaik di masa depan, salah satunya dengan dengan membuat area Forest Park di sekitar kawasan. Kami menyediakan lahan sekitar 4 hektar yang akan ditanami banyak pohon sehingga membuat area Alam Sutera semakin istimewa untuk ke depannya,” imbuhnya. (RO/A-1)