Dua Perusahaan Milik Sinar Mas Land Raih Penghargaan

DUA perusahaan milik Sinar Mas Land meraih penghargaan The Best Performance Developer. Keduanya ialah PT Bumi Serpong Damai Tbk untuk kelompok aset senilai atau lebih besar dari Rp25 triliun dan PT Duta Pertiwi Tbk untuk kelompok aset senilai Rp10 triliun sampai Rp25 triliun.

Penghargaan itu diberikan dalam Malam Penganugerahan Urban City Award The Best of Property Company & Real Estate 2021 secara virtual yang disiarkan langsung Channel YouTube Urbancity.id, Sabtu (3/4), dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (6/4).

Urban City Award 2021 merupakan bentuk apreasiasi tinggi Media Urbancity bagi industri properti, realestat, serta 74 subsektor terkait termasuk lembaga pembiayaan bank maupun nonbank yang teruji mampu bertahan dan berkembang pada masa pandemi covid-19.

E-magazine dan news portal Media Urbancity memperoleh hasil itu setelah melakukan riset dan survei melalui Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) bekerja sama dengan Komunika Riset Center (KRC). Tim Riset Urbancity.id melakukan penginputan data kinerja dari 59 perusahaan properti yang mencakup neraca keuangan, laba rugi, dan rasio. (RO/OL-14)