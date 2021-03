Ada Isu Impor, Mendag Pastikan Harga Beras tidak Turun

MENTERI Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi memastikan selama sepekan terakhir tidak ada penurunan harga beras di Tanah Air di tengah isu rencana impor satu juta ton produk pangan tersebut.

Menurutnya, berdasarkan ews.kemendag.go.id, terlihat harga beras di DKI Jakarta misalnya stabil. Seperti sejak 5 Maret harga beras medium berada di angka Rp9.800 per kilogram (kg), lalu pada 8 Maret harga beras tetap di angka Rp9.800 per kg. Pada 9 hingga 17 Maret, harga beras medium di Ibu kota di angka Rp9.878 per kg.

Lalu, di Bandung, Jawa Barat, Lutfi mengatakan harga beras medium sejak 5 hingga 17 Maret berada di angka Rp11.683 per kg.

"Kalau kita lihat harga beras 7 hari terakhir, tidak ada penurunan harg beras sedikit pun," kata Lutfi dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (19/3).

Baca juga : Pemerintah bakal Benahi Data Ekspor Produk Halal

"Di bayangan saya mereka (Bulog) seharusnya bisa meyerap paling tidak 400 ribu hingga 500 ribu (stok beras). Ini adalah situasi yang dinamis. Saya jamin tidak ada impor saat panen raya. Dan hari ini tidak ada beras impor yang menghancurkan harga petani karena memang belum ada yang impor," tegas Lutfi.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Awaludin Iqbal mengatakan bahwa selama ini peranan Bulog hanya terfokus pada operator.

"Sedangkan untuk Kebijakan impor ada di Kementerian," singkatnya pada (6/3) lalu.

Namun, kata Awaludin, realisasi serapan beras dari panen raya yang sedang berlangsung saat ini mencapai 41 ribu ton. Sedangkan stok yang ada mencapai 1 juta ton. Adapun target serapan Bulog tahun ini jumlahnya mencapai 1,45 juta ton. (OL-2)