Di Era Pandemi, Nasabah Cari Produk Perlindungan Kesehatan Plus

KRISIS kesehatan Covid-19 membuat masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan dari berbagai penyakit dan risiko yang diakibatkan. Kecendrungan para nasabah bank dewasa ini dalam mencari produk proteksi kesehatan prima pun semakin meningkat.

Hal itu terungkap dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis (25/2). "Para nasabah sekarang lebih aware, sekarang mereka mencari produk yang sekaligus memiliki perlindungan kesehatan," ujar Wakil Presiden Direktur BCA, Suwignyo Budiman, salah satu narasumber.

Karena itu, lanjutnya, pihaknya mengajak para nasabah untuk menggunakan produk kesehatan yang bisa melindungi mereka.

Menurut data yang dikemukakan, 73% penyebab kematian di Indonesia adalah diakibatkan penyakit serius. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) mencatat stroke, penyakit jantung, dan diabetes sebagai penyebab utama tingginya angka kematian di Indonesia.

Pembicara lainnya, dr. Dirga Rambe, mengatakan penyakit serius bisa dicegah perkembangannya dengan menerapkan pola hidup sehat seperti menjaga pola makan, tidak merokok, aktif bergerak atau olahraga, dan membatasi konsumsi alkohol.

"Kalau sudah kena penyakit tentu yang kita harus punya proteksi," katanya.

Menjawab kebutuhan masyarakat akan produk perlindungan kesehatan yang menyeluruh, PT Bank Central Asia (BCA) bekerja sama dengan PT AIA Financial (AIA) secara resmi meluncurkan inovasi produk bancassurance terbaru.

Produk Prima Extra bermanfaat untuk proteksi penyakit kritis maksima ekstra (Prima Extra), solusi komprehensif untuk membantu nasabah mengambil langkah pencegahan dan proteksi terhadap penyakit serius serta berbagai risiko yang ditimbulkannya.

Presiden Direktur AIA, Sainthan Satyamoorthy menyebut langkah itu sebagai wujud komitmen AIA dalam membantu jutaan keluarga di Indonesia hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik.

Prima Extra diharapkan dapat memberikan proteksi lebih untuk masyarakat termasuk mereka yang dalam usia produktif.

Prima Extra dapat diintegrasikan dengan AIA Vitality, program health & wellness yang akan terhubung dengan layanan inti perlindungan jiwa AIA di Indonesia.

“Program AIA Vitality mencakup empat pilar untuk membantu nasabah fokus dengan perjalanan mereka mewujudkan hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik: Eat Well, Move Well, Think Well dan Plan Well,” jelas Sainthan.

Suwignyo Budiman, menambahkan, Prima Extra memberikan perlindungan terhadap 136 penyakit serius dan perlindungan lain yang dapat melindungi nasabah secara ekstra.

"Kali ini BCA kembali berkolaborasi dengan AIA dalam menghadirkan produk proteksi bagi nasabah terhadap penyakit serius,” jelasnya. (RO/OL-09)