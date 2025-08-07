Sedikit Sekali Masyarakat Peroleh Layanan Gigi

Ilustrasi.(Freepik)

KURANG dari 12,5% masyarakat memperoleh layanan perawatan gigi. Fakta ini menjadi pengingat bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

Karena itu, drg Ita Lestari membuka FDC Dental Clinic cabang ke-57 di Kota Sorong, Papua, pada akhir Juni lalu. "Kami ingin memastikan bahwa akses layanan gigi tidak lagi menjadi hal yang jauh atau sulit dijangkau," tutur Ita dalam keterangannya, Rabu (7/8).

Hadir dari Medan di ujung Sumatra hingga Sorong di tanah Papua, kliniknya membuktikan tekad menghadirkan layanan kesehatan gigi yang merata. Ia menargetkan untuk menghadirkan 15.000 senyuman setiap hari dengan menemani masyarakat menjaga kesehatan gigi dengan cara yang lebih mudah dan nyaman.

Ia mengajak semua orang berjalan bersama membangun Indonesia yang lebih sehat dan lebih peduli pada diri sendiri dan sesama. Setiap senyum yang terawat menjadi bukti kepedulian pada diri sendiri, pada orang lain, dan pada masa depan yang lebih baik.

Pihaknya percaya bahwa dengan langkah nyata dan hati yang tulus, kita bisa menciptakan senyum yang tak hanya indah tetapi juga penuh makna bagi Indonesia. (I-2)