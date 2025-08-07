Sedikit Sekali Masyarakat Peroleh Layanan Gigi

Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
KURANG dari 12,5% masyarakat memperoleh layanan perawatan gigi. Fakta ini menjadi pengingat bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.
Karena itu, drg Ita Lestari membuka FDC Dental Clinic cabang ke-57 di Kota Sorong, Papua, pada akhir Juni lalu. "Kami ingin memastikan bahwa akses layanan gigi tidak lagi menjadi hal yang jauh atau sulit dijangkau," tutur Ita dalam keterangannya, Rabu (7/8).
Hadir dari Medan di ujung Sumatra hingga Sorong di tanah Papua, kliniknya membuktikan tekad menghadirkan layanan kesehatan gigi yang merata. Ia menargetkan untuk menghadirkan 15.000 senyuman setiap hari dengan menemani masyarakat menjaga kesehatan gigi dengan cara yang lebih mudah dan nyaman.
Ia mengajak semua orang berjalan bersama membangun Indonesia yang lebih sehat dan lebih peduli pada diri sendiri dan sesama. Setiap senyum yang terawat menjadi bukti kepedulian pada diri sendiri, pada orang lain, dan pada masa depan yang lebih baik.
Pihaknya percaya bahwa dengan langkah nyata dan hati yang tulus, kita bisa menciptakan senyum yang tak hanya indah tetapi juga penuh makna bagi Indonesia. (I-2)
Atasi gigi berlubang tanpa ke dokter! Temukan cara alami menutup lubang gigi, redakan nyeri, dan cegah kerusakan lebih lanjut. Solusi rumahan ampuh & mudah!
Kesehatan gigi dan mulut ini merupakan bagian penting dari kesehatan tubuh secara keseluruhan.
Salah satu keunggulan teknologi AquaCare yakni kemampuan mengurangi rasa ngilu saat prosedur perawatan seperti scaling, tambal gigi, dan pemutihan gigi (teeth whitening).
Pemasaran digital etis memainkan peran yang sangat penting, khususnya dalam dunia kedokteran gigi saat ini.
Apa urutan mengosok gigi kamu udah benar? Ini urutan yang benar dari para ahli dalam merawat gigi.
Tomat bukan hanya pelengkap masakan, melainkan juga menyimpan segudang manfaat untuk kesehatan kulit dan jantung.
Penyakit Guillain-Barré Syndrome (GBS) kini sedang mengancam anak-anak Gaza. GBS sendiri adalah penyakit autoimun, artinya sistem kekebalan tubuh menyerang saraf perifer.
Tomat diketahui mengandung sejumlah besar senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Mulai dari mendukung sistem kekebalan hingga melindungi penyakit serius.
Penyakit Respiratory Syncytial Virus (RSV) kini menjadi perhatian utama dunia kesehatan. Walau sering dianggap sebagai flu biasa, RSV menyimpan potensi bahaya serius.
Kelelahan yang tak kunjung membaik bisa menjadi tanda awal kanker otak. Kenali gejala lain seperti kejang, perubahan mood, dan gangguan memori.
