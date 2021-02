Minim Sentimen, IHSG Diperkirakan Kembali Melemah

EKSPETASI terkait stimulus fiskal serta rilis laporan keuangan sejumlah perusahaan masih menjadi katalis pasar pada minggu ini. Data penjualan rumah baru AS tercatat tumbuh +4,3% mom pada Januari 2021, di atas ekspektasi konsensus (+2,1%).

Pasar komoditas juga turut menguat kemarin, dengan harga minyak WTI tercatat naik +0,44% ke level US$ 63,4/barel, diikuti minyak Brent (US$ 67,3/barel, (+2,55%) dan emas (US$ 1,803/t oz, +0,28%).

Sepanjang minggu ini (Senin-Rabu), IHSG menguat +0,31% dengan net sell asing di pasar regular mencapai Rp 1,26 triliun. Data terkait inflasi Indonesia dijadwalkan dirilis pada Senin, 1 Maret 2021. Pasar memperkirakan bahwa inflasi akan meningkat +0,4% mom (Jan-21: +0,26%).

baca juga:

"Kami memperkirakan IHSG berpotensi kembali melemah hari ini, seiring minimnya sentimen global dan domestik," kata Head of Equity Research Samuel Sekuritas Indonesia, Suria Dharma, Kamis (25/2). (OL-3)