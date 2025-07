Pasar Global Tetap Kuat di Tengah Ancaman Tarif Donald Trump

Ilustrasi(Antara)

Pasar global di luar ekspektasi merespons ancaman tarif terbaru dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan cukup tenang. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Rully Arya Wisnubroto mengungkapkan sebagian besar indeks Asia ditutup menguat kemarin, dengan Nikkei Jepang naik 0,3% dan Hang Seng Hong Kong menguat 1,1%.

"Pasar tampak merasa tenang dengan sikap pemerintahan AS yang semakin fleksibel, menafsirkan langkah ini sebagai penundaan kembali terhadap tarif resiprokal yang sebelumnya dijadwalkan pada 9 Juli," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (9/7).

Dalam negeri, indeks harga saham gabungan (IHSG) Indonesia juga naik tipis 0,1% ke level 6.904,4 pada penutupan perdagangan kemarin, Selasa (8/7), meski arus keluar dana asing masih berlanjut dan mencapai total Rp980,92 miliar.

Baca juga : Pelemahan IHSG Diperkirakan Terus Berlanjut, Apa Bisa Rebound?

Rully mengatakan IHSG menunjukkan indikasi kekuatan bullish jangka pendek, dengan sinyal teknikal yang positif. Support pertama berada di 6,855.57, dan support kedua di 6,808.96, yang akan menjadi area penting untuk menguji ketahanan harga jika terjadi koreksi.

"Resistance pertama berada di 6,943.23, dan resistance kedua di 6,984.28, yang menjadi level kunci untuk melanjutkan kenaikan," katanya.

Jika IHSG dapat menembus resistance pertama dan kedua, lanjutnya, ada peluang untuk melanjutkan tren naik jangka pendek. Namun, jika koreksi terjadi dan support ditembus, potensi penurunan menuju level support yang lebih rendah cukup besar.

Baca juga : Indonesia harus Perkuat Posisi Tawar untuk Hadapi Tekanan Donald Trump

Rully berpandangan pasar pada umumnya telah mengantisipasi kemungkinan bahwa kesepakatan dagang dengan AS tidak akan tercapai sebelum tenggat waktu yang relatif singkat. Mengingat kompleksitas negosiasi, para investor memperkirakan kesepakatan akhir akan memerlukan waktu lebih lama untuk terwujud.

Perpanjangan tenggat waktu tarif oleh Presiden Trump, yang terbaru menggeser tanggal implementasi dari 9 Juli ke 1 Agustus semakin memperkuat keyakinan bahwa penundaan lebih lanjut atau kompromi di menit-menit akhir sangat mungkin terjadi.

Di satu sisi, data ekonomi AS yang solid, termasuk pertumbuhan lapangan kerja yang stabil dan inflasi yang rendah, turut membantu menjaga sentimen pasar di tengah ketegangan perdagangan yang masih berlangsung. (E-3)