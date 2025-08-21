Trofi Piala Dunia Antarklub Disimpan di Gedung Putih, Kok Bisa?

Presiden AS Donald Trump berada di antara para pemain Chelsea saat mereka merayakan gelar Piala Dunia Antarklub.(AFP/BRENDAN SMIALOWSKI )

KETIKA Gedung Putih mengunggah foto Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bertemu dengan para pemimpin dunia di Ruang Oval Gedung Putih, pekan ini, para penggemar sepak bola yang jeli melihat sebuah trofi yang tidak terduga di tempat yang istimewa.

Trofi Piala Dunia Antarklub, yang dimenangkan Chelsea dengan mengalahkan Paris Saint Germain. Juli lalu, di New Jersey, kini dipajang di luar kantor presiden di Washington DC.

Foto tersebut membuat banyak orang di media sosial mempertanyakan mengapa 'trofi Chelsea' itu berada di salah satu kantor terpenting di dunia, beberapa minggu setelah tim asuhan Enzo Maresca itu mengangkatnya di Stadion Metlife.

Setelah final pada Juli, Trump mengatakan ia diberi tahu bahwa ia dapat menyimpan trofi tersebut sebagai bentuk pengakuan atas AS yang menjadi tuan rumah turnamen yang berlangsung selama sebulan tersebut.

"Saya bilang, 'Kapan Anda akan mengambil trofinya?' [Mereka bilang] 'Kami tidak akan pernah mengambilnya. Anda bisa menyimpannya selamanya di Ruang Oval, kami sedang membuat yang baru'," ujar Trump dalam sebuah wawancara dengan DAZN.

"Dan mereka benar-benar membuat yang baru. Jadi itu cukup menarik, tetapi sekarang ada di Ruang Oval," lanjutnya.

Namun, menurut FIFA, hal itu tidak sepenuhnya benar. Faktanya, ada tiga trofi Piala Dunia Antarklub yang ada.

Versi ukiran asli ada di Zurich, Swiss, di markas FIFA, sebagaimana kebiasaan untuk semua trofi FIFA - termasuk Piala Dunia.

Satu replika milik Chelsea dan sang juara memamerkannya dalam pertandingan persahabatan pramusim melawan AC Milan.

Ini adalah versi ketiga yang ada di Ruang Oval sebagai "pengakuan atas tuan rumah turnamen 2025 yang luar biasa", ujar FIFA kepada BBC Sport.

Piala Dunia Antarklub, yang diselenggarakan di 11 kota di AS, disebut sebagai "kompetisi klub tersukses di dunia" oleh penyelenggara.

Namun, ajang ini juga menuai kritik karena rendahnya jumlah penonton - terdapat lebih dari 1 juta kursi kosong selama turnamen - dan karena kondisi cuaca serta kualitas lapangan di AS.

Dalam sebuah insiden yang tidak biasa, Trump menyerahkan trofi kepada Chelsea, tetapi tetap berada di atas panggung setelah penyerahan dan merayakannya bersama para pemain, yang mengatakan mereka "agak bingung".

Setelah kemenangan The Blues, Trump menyerahkan trofi kepada kapten Chelsea, Reece James, sebelum dipersilakan minggir oleh presiden FIFA, Gianni Infantino.

Namun, Trump tetap berada di samping James dan kiper Robert Sanchez, dan bertepuk tangan saat James mengangkat trofi, bertahan di posisi tersebut selama beberapa detik sebelum ia dan Infantino meninggalkan panggung di belakang panggung.

AS, bersama Kanada dan Meksiko, akan bersama-sama menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 pada musim panas mendatang. (bbc/Z-1)