Ghislaine Maxwell Bantah Trump dan Clinton Terkait Kasus Jeffrey Epstein

GHISLAINE Maxwell, mantan mitra Jeffrey Epstein yang menjalani hukuman 20 tahun penjara atas kasus perdagangan seks, kembali mencuat. Hal itu setelah transkrip wawancara dengan Departemen Kehakiman AS dirilis.

Dalam wawancara yang dilakukan dari penjara pada Juli lalu, Maxwell membantah pernah melihat Donald Trump atau mantan Presiden Bill Clinton terlibat perilaku tidak pantas bersama Epstein. Ia juga menegaskan “daftar klien” para tokoh terkenal yang selama ini menjadi bahan spekulasi “tidak pernah ada”.

Pernyataan itu memicu kemarahan keluarga Virginia Giuffre, salah satu korban Epstein yang bunuh diri awal tahun ini. Mereka menilai Maxwell diberi panggung untuk “menulis ulang sejarah” dan mengabaikan pengalaman para korban yang sudah bersaksi di pengadilan.

Maxwell juga kembali membela Pangeran Andrew dari tuduhan pernah berhubungan seks dengan Giuffre saat masih di bawah umur. Ia menyebut klaim tersebut “tidak masuk akal” dan bahkan menuding foto yang memperlihatkan Andrew bersama Giuffre dan dirinya sebagai “palsu”. Andrew pada 2022 memilih berdamai secara finansial dengan Giuffre tanpa mengakui kesalahan.

Selain membantah berbagai tuduhan, Maxwell mengaku hubungannya dengan Epstein berlangsung sejak awal 1990-an. Meski hubungan intim mereka berakhir, ia tetap menerima bayaran hingga ratusan ribu dolar per tahun darinya.

Epstein ditemukan tewas di penjara New York pada 2019. Maxwell mengatakan ia “tidak percaya” Epstein bunuh diri, meski menganggap teori pembunuhan juga “tidak masuk akal”.

Saat ini, Maxwell sedang mengajukan banding ke Mahkamah Agung AS untuk membatalkan vonisnya, dan melalui pengacaranya menyatakan terbuka jika mendapat pengampunan presiden. Gedung Putih menegaskan tidak ada pembicaraan soal keringanan hukuman bagi Maxwell. (BBC/Z-2)