Kedatangan Ghislaine Maxwell ke Penjara Bryan Picu Ketegangan di Kalangan Napi

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KEDATANGAN Ghislaine Maxwell ke Federal Prison Camp (FPC) Bryan, Texas, awal bulan ini memicu ketegangan di lingkungan penjara berkeamanan minimum khusus perempuan tersebut. Meski pengacaranya mengklaim pemindahan ini demi alasan keamanan, kehadiran mantan kaki tangan Jeffrey Epstein itu menimbulkan kekhawatiran di antara narapidana lain.
Maxwell dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Federal di Tallahassee, Florida, yang memiliki tingkat keamanan lebih tinggi, ke FPC Bryan yang mayoritas dihuni napi kasus kejahatan kerah putih non-kekerasan. Pemindahan ini dianggap tidak lazim, mengingat Maxwell divonis 20 tahun penjara atas kasus perdagangan seks anak dan masih memiliki lebih dari 10 tahun masa hukuman. Biasanya, napi dengan vonis panjang dan kasus kejahatan seksual jarang ditempatkan di fasilitas minimum-security.
Sejumlah narapidana di Bryan mengaku diminta petugas penjara untuk berhati-hati membicarakan Maxwell. “Dia tidak mencari teman di sini. Situasinya jadi tegang sejak dia datang,” ujar Sam Mangel, konsultan penjara yang bekerja dengan napi di FPC Bryan.
Kekhawatiran juga muncul terkait waktu kunjungan keluarga. Banyak napi di Bryan menerima kunjungan rutin anak-anak mereka. Keberadaan Maxwell dianggap dapat memicu rasa tidak nyaman.
Meski fasilitas di Bryan lebih longgar, Maxwell tidak otomatis mendapatkan semua fasilitas yang ada. Program populer seperti pelatihan perawat dan pelatihan anjing pendamping tidak akan menerimanya karena aturan melarang partisipasi napi dengan kasus terhadap anak atau hewan. CEO Canine Companions, Paige Mazzoni, menegaskan, “Kami tidak menerima pelatih yang punya riwayat kejahatan terhadap kelompok rentan.”
Pemindahan Maxwell juga menarik perhatian politik. Senator Demokrat Sheldon Whitehouse meminta penjelasan dari Biro Penjara AS terkait alasan dan prosedur penempatan Maxwell di fasilitas tersebut. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari Departemen Kehakiman maupun Biro Penjara.
Maxwell divonis bersalah pada 2021 dan dijadwalkan bebas dalam 12 tahun mendatang. Meski status keamanan di Bryan lebih rendah, ia tetap berada di bawah sorotan ketat baik dari napi lain maupun publik. (CNN/Z-2)
Hakim federal di AS memutuskan untuk tetap menyegel dokumen grand jury dalam kasus perdagangan seks Ghislaine Maxwell.
Ghislaine Maxwell meminta Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk membatalkan vonis perdagangan seks anak yang dijatuhkan padanya.
Sebanyak 10 anggota kartel narkoba Meksiko dijatuhi hukuman masing-masing 141 tahun penjara atas kasus penculikan dan pembunuhan.
Setelah divonis bersalah atas dua dakwaan ringan, Sean "Diddy" Combs masih terancam penjara. Mungkinkah ia bangkit kembali?
Kardinal Giovanni Angelo Becciu, yang divonis penjara atas kasus penggelapan dan penipuan keuangan oleh Vatikan, mengklaim tetap dapat berpartisipasi dalam konklaf.
Bob Menendez, mantan Senator Demokrat New Jersey, dijatuhi hukuman 11 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan suap dan korupsi.
Axel Rudakubana, 18, dijatuhi hukuman minimal 52 tahun atas pembunuhan sadistik terhadap tiga gadis muda di Southport, Inggris.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved