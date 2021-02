Petronas Temukan Cadangan Minyak di Wilayah Jawa Timur

PETRONAS melalui anak perusahannya, PC North Madura II Ltd., berhasil menemukan cadangan minyak melalui sumur Eksplorasi Hidayah-1 pada Wilayah Kerja North Madura II, yang terletak di lepas pantai Jawa Timur, Indonesia. PC North Madura II Ltd. adalah operator tunggal dengan hak partisipasi sebesar 100% di Wilayah Kerja North Madura II.



Pengeboran sumur Eksplorasi Hidayah-1 mulai dilakukan pada 7 Januari 2021 dan telah mencapai kedalaman 2.739 meter. Sumur Hidayah-1 berhasil menemukan lapisan reservoir yang berisi minyak dengan kualitas reservoir yang baik pada Formasi Ngimbang Karbonat dan memiliki hasil uji alir sebesar 2.100 barel minyak per hari (BOPD) dengan kualitas minyak yang baik.



Hasil pengeboran sumur Eksplorasi Hidayah-1 akan dievaluasi lebih lanjut untuk mengetahui besarnya potensi cadangan tersebut.



PETRONAS Vice President of Exploration, Upstream, Emeliana Rice-Oxley menyatakan: “Penemuan pada sumur Eksplorasi Hidayah-1 merupakan tonggak utama bagi Wilayah Kerja North Madura II yang terbukti atas adanya potensi lapisan reservoir yang berisi minyak pada area tersebut. Hal ini juga mendorong pengembangan atas besarnya potensi Eksplorasi di Indonesia yang menjanjikan. Kami akan selalu berkolaborasi dengan Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan energi bersih dan berkelanjutan untuk Republik Indonesia.”



Presiden PC North Madura II Ltd. Mohd Nazlee Rasol menambahkan: “Kami berterima kasih atas besarnya dukungan yang diberikan oleh SKK Migas dan Pemerintah Kabupaten Sampang dalam menyukseskan pengeboran sumur Eksplorasi Hidayah-1. Penemuan ini merupakan bukti dan komitmen PETRONAS untuk melanjutkan perkembangan bisnis hulu Migas di Indonesia.”



PETRONAS juga merupakan operator dari lapangan Bukit Tua di lepas pantai Jawa Timur dan merupakan rekanan dari enam Kontraktor Kerja Sama lainnya yang terletak di daratan dan lepas pantai Sumatera, Natuna, Jawa Timur, dan juga Kalimantan. (RO/OL-10)