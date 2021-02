Mantab, IHSG Ditutup di Level 6.300 Pagi Ini 

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia mengekor kenaikan di bursa efek global.

Pagi ini pasar regional dibuka menguat dengan Kospi +0,8% dan Nikkei +0,9%. Adapun IHSG dibuka menguat 0,56%1

IHSG akhirnya ditutup menguat 1,1% atau 68,32 poin ke level 6.300,25 pada perdagangan sesi 1. Level penguatan ini merupakan kali ke dua yang coba ditembus oleh investor. Sebelumnya level 6.300 pernah ditembus pada Senin, 11 Januari lalu.

"IHSG pada hari ini diperkirakan akan bergerak menguat mengikuti pasar regional," kata Head of Equity Research Samuel Sekuritas Indonesia, Suria Dharma, Senin (22/2).

Namun demikian dari dalam negeri ada yang harus diperhatikan. "Sentimen lokal yang dapat diperhatikan diantaranya perkembangan distribusi vaksin yang rata-rata tujuh harian berada di 60.741 dosis per hari, masih jauh dari target pemerintah yaitu 1 juta dosis perhari," kata Suria.

Berapa saham mengalami lonjakan cukup besar. Bank Jago (Arto) menguat signifikan ke Rp11.000 per lembar saham atau naik Rp1.625 per lembar saham. Diikuti oleh duo anak usaha Sinar Mas yakni Tjiwi Kimia dan Indah Kiat yang naik masing-masing Rp1.000 dan Rp500 per lembar sahamnya di level Rp16.400 dan Rp14.425. (Try/E-1)