Klaster Lumihous Tahap 2 di Legenda Wisata Cibubur Habis Terjual

PENGEMBANGAN infrastruktur di koridor Cibubur yakni tol JORR 2 dan pembangunan light rail transit (LRT) menjadi katalisator pertumbuhan pasar properti di lingkungan tersebut. Hal ini juga berdampak pada penjualan perdana klaster Lumihous tahap 1 di Legenda Wisata yang diserap pasar pada awal Desember 2020.

Berangkat dari minat tinggi konsumen tersebut, Sinar Mas Land kembali memasarkan klaster Lumihous tahap 2 di Legenda Wisata Cibubur pada 30 Januari 2021. Lumihous tahap 2 merupakan pengembangan dari klaster serupa sebelumnya.

Lumihous tahap 2 dipasarkan dengan harga di bawah Rp1 miliar per unit. Produk properti ini dibuat untuk mengikuti permintaan pasar yang menyerap penjualan hunian compact dan fungsional. Sebagai informasi, seluruh hunian di klaster tersebut juga habis terjual (sold out) dalam waktu singkat. Mengusung tagline Your Signature House, Lumihous menawarkan beragam fitur yakni signature access & location, signature concept, dan signature facilities yang cocok untuk kaum milenial atau keluarga muda. '

CEO National Residential Sinar Mas Land, Herry Hendarta, menjelaskan bahwa Lumihous dapat bersaing di pasar milenial Cibubur karena didukung dengan fasilitas lengkap dan harga terjangkau. Lumihous dipasarkan dengan ukuran tanah 5x12 meter persegi dan luas bangunan 57 meter persegi, mengusung konsep trendy, stylish, dan affordable. Harga jualnya mulai dari Rp800 jutaan sebanyak 63 unit di tahap 1 dan 68 unit di tahap 2.

"Selain itu, kami memberikan berbagai kemudahan untuk memiliki rumah dengan promo keringanan cicilan DP 10% sampai 12 kali. Lumihous tahap 1 dan 2 terjual habis dalam waktu singkat mengingat rumahnya yang inovatif dan kemudahan cara bayar dari Sinar Mas Land."

Lebih detail, Herry menjelaskan tentang fitur-fitur unggulan klaster Lumihous. Signature access & location memanjakan para penghuni dengan berbagai moda transportasi seperti jalan tol Cimanggis-Cibitung (Cimaci), shuttle bus, dan Stasiun LRT Cibubur. Lokasinya terbilang strategis karena dekat dengan gerbang utama Legenda Wisata sekitar 500 meter sehingga disebut klaster terdepan kawasan ini. Dengan demikian, Lumihous merupakan klaster terdekat dengan jalan utama Transyogi dan Kota Wisata yang berseberangan dengan Legenda Wisata.

Karena itu, jarak Lumihous ke pintu tol Cimaci di Kota Wisata hanya sekitar 1,2 kilometer atau dapat ditempuh dengan mobil sekitar 2 menit. Tol Cimaci terbagi atas dua seksi yakni tol Cimanggis-Cibitung seksi I beroperasi pada 10 November 2020, menghubungkan akses jalan alternatif Cibubur ke tol Jagorawi dan sebaliknya. Tol Cimaci seksi II masih dalam proses pembangunan akan menghubungkan seksi I hingga Cibitung. Keberadaaan tol Cimaci tentu mempermudah masyarakat bepergian dari Cibubur ke Jabodetabek atau sebaliknya.

Untuk shuttle bus, tersedia layanan bagi para penghuni Legenda Wisata yang ingin ke Jakarta, Bogor, atau BSD City. Selanjutnya, para penghuni juga dapat menggunakan layanan shuttle bus yang akan terintegrasi langsung dengan LRT. Terkait LRT Cawang-Cibubur, pemerintah menargetkan operasionalnya pada akhir 2021. Jarak Stasiun LRT Cibubur dengan Legenda Wisata cukup dekat hanya 6 kilometer atau sekitar 10 menit.

Signature concept mengacu pada rumah tapak yang mengusung konsep modern smart home dan fully furnished dengan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 productive space, ruang makan, ruang keluarga dengan glass wall concept lengkap dengan smart door lock, CCTV, dan light switch yang dapat diaktifkan melalui smartphone.

Signature facilities menyediakan sejumlah fasilitas di sekitar Legenda Wisata untuk menunjang gaya hidup penghuninya seperti GS Supermarket, Eldorado Waterpark, Club House, dan Meilia Golf Driving Range. Di Kota Wisata pun tersedia fasilitas pendidikan seperti BPK Penabur, Global Mandiri, Al Azhar dan fasilitas kesehatan Eka Hospital. Ke depan, township tersebut dilengkapi pula dengan pusat perbelanjaan yakni Living World di wilayah central business district (CBD).

Nanti, wilayah CBD dikhususkan menjadi pusat bisnis di wilayah Cibubur. Kehadiran kawasan tersebut diyakini bakal menarik para pemilik usaha. Apalagi populasi yang tinggal di Cibubur dan sekitarnya makin tinggi dan aksesnya kian mudah.

Karena letak Legenda Wisata dan Kota Wisata berdekatan, para penghuni di kedua kota mandiri itu dapat dengan mudah memanfaatkan sejumlah fasilitas tersebut. Meski banyak bangunan berdiri, kehadiran taman hijau dan area bermain dalam lingkungan yang asri di Legenda Wisata tak dilupakan. Suasana yang teduh itu dijamin bakal membuat para penghuninya merasa nyaman dan menghilangkan kejenuhan akibat rutinitas kegiatan sehari-hari.

Produk inovatif serta kemudahan akses dan kelengkapan fasilitas membuat produk ini mendapat tanggapan yang baik dari pegiat properti di kawasan Cibubur. Melihat animo pasar yang masih tinggi tersebut, Sinar Mas Land akan berusaha memenuhi kebutuhan konsumen dengan menghadirkan klaster Lumihous tahap 3 berikutnya tahun ini. Sebagai informasi, Kota Wisata dan Legenda Wisata merupakan dua proyek milik Sinar Mas Land yang dikembangkan di wilayah Cibubur. (OL-3)