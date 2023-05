Aturan Promosi Oscar ke-96 Dirombak

ACADEMY of Motion Picture Arts and Sciences mengumumkan adanya perombakan dari peraturan promosi kampanye dan aturan penghargaan untuk Oscar ke-96 pada 2024.

Dilansir dari Variety.com, pembaruan dan perubahan substantif terdiri dari aturan tentang acara dan pertemuan pribadi, aturan tentang komunikasi umum dan langsung kepada anggota Akademi. Lalu, aturan tentang komunikasi publik, termasuk di media sosial.

Lalu, aturan untuk pemutaran, pertimbangan penonton, sesi tanya jawab dan diskusi panel. Selanjutnya, bahasa yang diperluas tentang pelanggaran peraturan dan hukuman, termasuk proses pelaporan dan peninjauan pelanggaran.

Beberapa perubahan yang paling menonjol termasuk mengizinkan acara dan pertemuan pribadi yang memiliki anggota, yang oleh Academy "tidak dianggap" sebagai acara FYC. Namun, studio film dan perusahaan dilarang mendanai, menyelenggarakan, atau mendukung acara tersebut.

Aturan media sosial mengenai referensi pesaing lain tetap dipertahankan. Namun, Academy juga melarang anggota atau tim kampanye untuk membicarakan keputusan atau strategi pemungutan suara, atau merujuk pada pertemuan film atau tidak memenuhi persyaratan kelayakan Oscar, termasuk Standar Inklusi atau ambang batas distribusi teater.

Pada tahun 2020, Academy mengumumkan persyaratan keragaman dan inklusi baru untuk pengajuan film terbaik. Sebagai bagian dari inisiatif Aperture 2025, peraturan tersebut kini berlaku untuk film-film yang dirilis pada tahun kalender 2023 yang diajukan untuk kategori terbaik Oscar. Selain itu, komunikasi tidak boleh mengutip atau mengomentari Gubernur Academy yang tidak terkait langsung dengan film tersebut.

Perubahan aturan itu terjadi setelah produser "Top Gun: Maverick", Jerry Bruckheimer melakukan pertemuan di rumahnya di Beverly Hills bersama mantan kepala Paramount Sherry Lansing, yang mengadakan pesta koktail untuk bintang Tom Cruise.

Selain itu, kontroversi nominasi Andrea Riseborough yang dibukukan dengan Presiden Akademi Janet Yang mencuit adanya dugaan dukungan dari pemenang aktris Michelle Yeoh dari “Everything Everywhere All at Once,” yang menjadi sorotan ketika dia membagikan sebuah artikel di Instagram.

Pada bulan Januari, Akademi mulai "melakukan peninjauan prosedur kampanye" setelah nominasi aktris terbaik Riseborough yang mengejutkan untuk "To Leslie" dipertanyakan oleh ahli strategi penghargaan dan eksekutif studio.

Terlepas dari diskusi tersebut, Riseborough tetap mempertahankan pencalonannya dengan CEO Academy Bill Kramer menyatakan pada saat itu bahwa organisasi tersebut "menemukan taktik kampanye di media sosial dan penjangkauan yang menimbulkan kekhawatiran. Taktik ini sedang ditangani dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab secara langsung."

Pembaruan lainnya termasuk membatasi jumlah pemutaran film yang "ditayangkan" sebelum nominasi menjadi maksimal empat kali dan penghapusan pemutaran film yang "ditayangkan" setelah nominasi secara keseluruhan. Academy juga menghapus batasan empat sesi tanya jawab paskanominasi, dan sekarang tidak terbatas pada periode tersebut.

Bentuk-bentuk penjangkauan fisik, termasuk kartu pos dan jadwal pemutaran film tidak diperbolehkan, yang sejalan dengan komitmen berkelanjutan.

Dewan Gubernur dilarang menyelenggarakan acara pribadi, pertemuan, pemutaran film, atau menjadi moderator tanya jawab atau diskusi panel kecuali jika hal tersebut terkait langsung dengan film itu sendiri.

Perusahaan-perusahaan film sekarang dapat menyebut film mereka sebagai "film terpilih" setelah pengumuman kategori terpilih. Sekali lagi, hal ini sebelumnya tidak diperbolehkan dalam pengiriman surat screening For Your Consideration.

Adapun screening For Your Consideration adalah judul yang sering digunakan dalam iklan di publikasi perdagangan hiburan seperti Variety, Backstage, dan The Hollywood Reporter, serta iklan luar ruang, surat langsung, dan acara-acara di Los Angeles.

Judul-judul tersebut secara khusus ditujukan kepada para anggota kelompok pemungutan suara penghargaan dalam industri hiburan, seperti Academy of Motion Picture Arts and Sciences yang setiap tahun mempersembahkan Academy Awards yang merayakan penghargaan untuk film terbaik, atau Academy of Television Arts & Sciences yang mempersembahkan Primetime Emmy Awards untuk televisi.

Academy of Motion Picture Arts and Sciences juga merilis perubahan peraturan penghargaan lainnya meliputi aturan kategori Film Fitur Internasional, sekarang menetapkankomite seleksi harus terdiri dari setidaknya 50% pembuat film. Lalu, dalam kategori Film Pendek Aksi Laga, hak pilih akan diperluas ke semua anggota Academy yang memilih untuk berpartisipasi.

Sedangkan tenggat waktu pendaftaran dan tanggal-tanggal penting lainnya adalah sebagai berikut:

- Selasa, 15 Agustus 2023: Batas waktu pengiriman pertama untuk kategori Film Pendek Animasi, Film Dokumenter Panjang, Film Pendek Dokumenter, dan Film Pendek Aksi Laga

- Jumat, 15 September 2023: Batas akhir pengiriman pertama untuk kategori Film Panjang Animasi dan Entri Umum

- Senin, 2 Oktober 2023: Batas waktu pengiriman terakhir untuk kategori Film Dokumenter Panjang dan Film Panjang Internasional

- Senin, 16 Oktober 2023: Batas akhir pengiriman untuk kategori Film Pendek Animasi, Film Pendek Dokumenter, dan Film Pendek Live Aksi Laga

- Rabu, 1 November 2023: Batas akhir pengumpulan karya untuk kategori Musik (Original Score) dan Musik (Original Song)

- Rabu, 15 November 2023: Batas waktu pengiriman akhir untuk kategori Film Fitur Animasi dan Entri Umum

- Sabtu, 13 Januari 2024: Penayangan nominasi Efek Visual (bake-off)

- Minggu, 14 Januari 2024: Pemutaran nominasi Tata Rias dan Penataan Rambut dan Pemutaran nominasi Tata Suara (bake-off)

Oscar ke-96 akan diselenggarakan pada Minggu, 10 Maret 2024, beberapa judul film yang paling dinanti tahun ini, seperti "Oppenheimer" dari Universal Pictures dan "Killers of the Flower Moon" dari Apple.(M-4)