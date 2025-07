Festival Film Indonesia Digelar di Rusia

Poster film Bestiary yang tayang di Festival Film Indonesia di Rusia.(MI/HO)

MISTISISME, horor, drama psikologis, dan fiksi ilmiah: kekayaan ragam genre dan sinema asli Indonesia akan disajikan kepada penonton Rusia sebagai bagian dari Festival Film Indonesia, yang diselenggarakan oleh Roskino dengan dukungan Kementerian Kebudayaan Rusia dari 1 hingga 3 Agustus di ibu kota Rusia, Moskow.

Bagi para pemirsa di Rusia, sinema Indonesia masih eksotis, meskipun film-film dari negara ini kerap hadir di festival film internasional dan memenangkan penghargaan. Refleksi mitologi dan cerita rakyat dalam film menciptakan atmosfer istimewa dan menjanjikan pengalaman sinematik yang unik bagi penonton.

Program Festival Film Indonesia di Rusia mencakup lima film: drama psikologis Bestiary, film fiksi ilmiah Skull, komedi mistis The Boy with Moving Image, film fantasi Spaces Underlined, dan film horor Nightmare. Acara ini diselenggarakan sebagai bagian dari program acara film bilateral antara Rusia dan Indonesia.

Menteri Kebudayaan Federasi Rusia Olga Lyubimova menyampaikan, “Pada tahun peringatan 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia, sangatlah penting untuk meningkatkan hubungan budaya bilateral kita. Baru-baru ini, di awal Juli, kami menyelenggarakan acara perfilman berskala besar pertama di Indonesia - Hari Sinema Rusia, dan kini kami dengan bangga mempersembahkan beberapa film Indonesia terbaik dalam beberapa tahun terakhir di Rusia. Saya yakin publik Rusia akan menemukan banyak hal baru, dan sinema Indonesia yang unik akan memikat penonton dengan kisah-kisah mistisnya, psikologi yang tinggi, dan plot yang tidak remeh.”

Direktur Jenderal Roskino Elsa Antonova, “Kami telah memperkenalkan negara-negara Asia Tenggara kepada penonton Rusia, dan kini kami ingin memperluas pengalaman sinematik bagi penonton kami, dengan menampilkan kekhasan budaya Indonesia melalui film-film mereka yang unik. Selain itu, kami juga akan menyelenggarakan kunjungan bagi para sineas Indonesia dan ingin memperkenalkan mereka pada infrastruktur produksi film di Moskow, serta mengadakan pertemuan bisnis dengan perwakilan industri film kami. Penting bagi pemutaran film untuk didukung oleh dialog industri yang profesional.”

Festival Film Indonesia akan dibuka dengan perilisan film drama psikologis Bestiary pada 2025. Acara ini akan menampilkan sutradara film tersebut, presiden festival film Indonesia Kinosuite International, Julio Rionaldo (yang juga berperan dalam Bestiary), dan produser Fadil Abimantra, salah satu perwakilan terpenting sinema independen Indonesia.

Bestiary akan menyajikan kepada penonton tragedi seorang aktor yang mendapat kesempatan untuk memainkan peran monster sungguhan dalam sebuah film layar lebar, tetapi lambat laun peran tersebut membuatnya gila.

Film lain untuk para pencari sensasi adalah film horor Nightmare (2025, disutradarai oleh Renaldo Samsara). Saat ini, horor merupakan genre paling populer di perfilman Indonesia.

Menurut Dewan Perfilman Indonesia, 60% dari seluruh film yang dirilis di negara ini pada 2024 adalah film horor; penontonnya di Indonesia hampir 56 juta orang.

Nightmare berkisah tentang seorang komikus bernama Ilmira, yang ditinggal suaminya demi wanita lain. Sejak saat itu, ia tinggal di sebuah rumah kayu kosong warisan keluarga. Ilmira dihantui oleh sosok-sosok misterius dari cerita-cerita horor sebelumnya, yang menghalanginya untuk menyelesaikan karyanya – sebuah novel grafis, yang mungkin merupakan karya terakhirnya dalam genre yang menegangkan ini.

Film komedi fantasi Spaces Underlined (2023, disutradarai oleh Siadi Alif, Vanya Kanita Damayanti, Rufi Nasution) akan menyajikan tiga kisah: tentang reuni sahabat lama, tentang ambisi nekat seorang pemuda, dan tentang cinta yang terjalin dalam peristiwa tragis. Kisah-kisah film yang sekilas berbeda ini disatukan dalam satu film untuk mengeksplorasi tema-tema kompleks tentang persahabatan, ambisi, dan cinta.

Pengalaman mistis kembali memikat hati penonton saat menyaksikan film lain dalam program Festival Film Indonesia, film komedi The Boy with Moving Image (2020, disutradarai oleh Rufi Nasution).

Kisahnya mengisahkan seorang sutradara film yang sedang mencari lokasi syuting dan menyetujui syarat aneh untuk menyewa rumah: ia harus tinggal bersama pemilik rumah yang sakit parah hingga esok hari, saat ia, menurutnya, akan meninggal. Film ini dinominasikan dalam ajang Maya Awards 2021 untuk kategori Film Independen Terbaik.

Film fiksi ilmiah Skull (2018, disutradarai oleh Yusron Fuadi) menimbulkan pertanyaan bagi penonton: jika kita menemukan tengkorak fosil sepanjang satu mil, apakah kita ingin tahu lebih banyak?

Film ini berkisah tentang bagaimana pada 2006, sebuah tengkorak fosil berusia 170 ribu tahun dan panjang 1.850 meter ditemukan di kota Yogyakarta, Jawa.

Penemuan ini menantang banyak dogma ilmiah dan agama. Skull dianggap sebagai film Indonesia pertama dalam genre fiksi ilmiah. Film ini dinominasikan untuk Film Terbaik dalam kategori Sci-Fi, Fantasi, atau Thriller di Festival Film Cinequest 2018 di San Jose, California.

Sebelumnya, sebagai bagian dari program acara film bilateral antara Rusia dan Indonesia, pada 5 Juli 2025, Roskino, dengan dukungan Kementerian Kebudayaan Rusia, untuk pertama kalinya menyelenggarakan "Hari Sinema Rusia Indonesia 2025" di Jakarta.

Acara ini menjadi bagian dari Program Film Internasional Kinosuite Consulate, sebuah inisiatif khusus di bawah naungan Festival Film Internasional Indonesia Kinosuite International.

Publik Indonesia antusias menyaksikan beberapa film Rusia dari berbagai genre, film box office blockbuster, dan film art-house: Not on the Lists (2025, disutradarai Sergei Korotaev), Tinderbox (2024, disutradarai Alexander Voitinsky), Eternal Winter (2024, disutradarai Nikolai Larionov), Roman Kostomarov: Born Twice (2024, disutradarai Mikhail Shchedrinsky), dan Three of Us (2024, disutradarai Alexandra Sarana). (Z-1)