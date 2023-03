Ahmad Dhani Project Guncang Panggung Jakarta Concert Week di Hari Perdana GJAW

KEMERIAHAN hari Pertama Jakarta Concert Week (JCW) 2023 yang dimeriahkan oleh Ahmad Dhani Project sukses menghibur yang hadir di Plenary Hall – Jakarta Convention Center (JCC) bersamaan dengan acara Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) hari pertama Jumat, 10 Maret 2023.

Ribuan penonton menyambut dengan sangat antusias aksi Ahmad Dhani yang tampil terlebih dahulu dengan formasi Ahmad Band membawakan 10 lagu hits Ahmad Band. Setelah rehat sejenak Ahmad Dhani kembali tampil memukau melanjutkan aksi panggungnya dengan formasi DEWA 19 menghentak dengan 12 lagu Hits DEWA 19 dengan sang vokalis Marcello Tahitoe (Ello). Lagu 'Kamulah Satu-Satunya' menjadi tembang penutup konser DEWA 19 yang telah menghibur baladewa-baladewi pada hari perdana #GueHadirDiJCW.

"Konser Ahmad Dhani Project sangat luar biasa di JCW 2023 Itulah konser special treatment dengan tata panggung dan lighting yang stunning membuat penonton #GueHadirDIJCW semakin meriah," ungkap Founder & Creative Director New Live Entertainment (NLE) Dino Hamid.

Konser special lainnya akan kembali hadir pada hari Rabu di JCW menampilkan Maliq & D’Essentials dan Potret, serta empat konser lainnya yang sudah pasti akan memukau semua penonton yang hadir nanti.

Musisi yang akan kembali hadir di Jakarta Concert Week 2023

- Rabu, 15 Maret: THE GREATEST HITS: Potret | Maliq & D’Essentials

- Kamis, 16 Maret: NOAH Monochrome.

- Jumat, 17 Maret: SOUND OF 2000 (Samsons x Yovie Nuno x D’Masiv).

- Sabtu, 18 Maret: JOHNNY STIMSON

- Minggu, 19 Maret: TRIO LESTARI with Rio Febrian feat. Rizky Febian.

Untuk menyaksikan konser di Jakarta Concert Week (JCW) di Plenary Hall – Jakarta Convention Center sudah termasuk dengan tiket masuk ke gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW), untuk pembelian tiket dapat diperoleh hanya di Blibli.com

Harga tiket konser Jakarta Concert Week 2023

- Platinum Rp1.348.922 (Rp1.477.391 khusus Johnny Stimson)

- Gold Rp 701.439 (Rp768.243 khusus Johnny Stimson)

- Festival Rp377.698 (Rp413.669 khusus Johnny Stimson)

- Tiket Terusan Rp1.284.688



Jakarta Concert Week (JCW) akan berlangsung pada perhelatan Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 di Jakarta Convention Center pada pukul 19.00 – 21.00 WIB. (S-3)