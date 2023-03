P&G Berkomitmen Jalankan Bisnis Berkelanjutan untuk Kurangi Jejak Karbon

Perusahaan global terkemuka, Procter & Gamble (P&G) Indonesia yang bergerak di industri penyedia produk kebutuhan rumah tangga dan perawatan personal berkomitmen menjalankan bisnis yang berkelanjutan.

“P&G tidak hanya melayani konsumen Indonesia melalui inovasi dan produk-produk ternama, namun juga memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis yang dilakukan di pabrik telah mempertimbangkan aspek yang berkelanjutan bagi karyawan, komunitas, serta lingkungan sekitar,” ujar Seif Samir, selaku Plant Manager P&G Indonesia kepada wartawan di pabrik P&G di Karawang, Jawa Barat, , seperti tertera dalam rilis yang diterima Media Indonesia, Rabu (8/3)

Samir mengungkapkan dalam pengembangan sumber daya manusia, pabrik P&G Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai perusahaan terbaik untuk berkarir (Employer of Choice) dengan terus berinvestasi pada serangkaian program dan fasilitas yang mendukung pengembangan, serta produktivitas dan kesejahteraan karyawan.

Selain itu, P&G juga semakin mengintegrasikan program komitmen sosial (citizenship) ke dalam operasi bisnis, agar semakin besar pula dampak positif yang dapat diberikan bagi komunitas dan lingkungan sekitar. Adapun program komitmen sosial P&G mencakup tiga area utama, yaitu Keberlanjutan Lingkungan (Environmental Sustainability), Kesetaraan dan Inklusi (Equality and Inclusion), dan Dampak Komunitas (Community Impact).

P&G, kata Samir, selalu memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis yang dilakukan mempertimbangkan aspek lingkungan yang berkelanjutan, mulai dari produksi dan pengemasan hingga pasokan produk. “P&G terus berkolaborasi dengan berbagai pihak serta berinvestasi pada inovasi yang dapat membantu perusahaan dan konsumen dalam mengurangi jejak karbon. Upaya keberlanjutan lingkungan P&G fokus pada tiga pilar, yaitu Iklim (Climate), Air (Water), dan Limbah (Waste).

Sementara itu, dalam mendorong berbagai program terkait Kesetaraan dan Inklusi, P&G percaya bahwa setiap individu dihargai, diikutsertakan, serta dapat memberikan performa terbaik (Everyone Valued, Everyone Included, Everyone Performing at Their PeakTM).

“P&G terus mengupayakan agar akses yang setara untuk belajar, berhasil, dan berkembang, tersedia bagi seluruh individu. Semangat ini dituangkan dalam berbagai kebijakan, inisiatif dan fasilitas di lingkungan pabrik P&G Indonesia. “

Tidak hanya melayani konsumen lewat produk-produk terbaik, P&G Indonesia, kata Samir, juga senantiasa mengambil langkah proaktif untuk berkontribusi pada komunitas dimana bisnis beroperasi. Ia mengatakan, selama bertahun-tahun, pabrik P&G Indonesia terus bekerja sama dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan, untuk terus melaksanakan praktik bisnis yang beretika dan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar pabrik menjadi lebih baik. (RO/M-3)