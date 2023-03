Realme Luncurkan Ponsel Entry-Level C55 NFC

REALME meluncurkan ponsel entry-level terbarunya dari C-Series yakni Realme C55 NFC di Indonesia pada Selasa (7/3). Realme C55 NFC memiliki kamera 64MP dan memori penyimpanan 256GB. Ponsel anyar tersebut dibanderol dengan harga mulai dari Rp 2.399.000.

Marketing Director Realme Indonesia Michonne Wang mengatakan realme C55 NFC merupakan perwujudan dari peningkatan strategi di C Series. Pada strategi baru realme C Series ini, sesuai dengan namanya, C artinya Champion.

"Realme mengusung konsep 'setiap orang adalah juara dalam hidup'. Dengan menyediakan smartphone entry-level terdepan di segmennya, kami bertujuan untuk memungkinkan anak muda menikmati pengalaman menjadi champion di setiap momen dan tumbuh bersama mereka," kata Michonne melalui keterangannya, Rabu (8/3).

Ia mengatakan C Series akan menghadirkan spesifikasi terdepan di segmennya yang melebihi ekspektasi pengguna dengan harga terjangkau. Artinya, pihaknya tidak mengorbankan spesifikasi dan akan terus melanjutkan komitmennya untuk menghadirkan fitur-fitur terdepan di segmennya yang melebihi ekspektasi pengguna, sehingga meningkatkan tolak ukur pasar smartphone entry-level.

Berikut fitur Realme C55 NFC:

Kamera Utama 64MP

Realme C55 NFC merupakan pertama di segmennya yang mengusung sensor kamera 64 MP. Dengan resolusi lebih besar, kamera utama realme C55 NFC mampu menangkap detail foto yang lebih jernih dan memberikan kemudahan bagi pengguna untuk kualitas memotret layaknya smartphone kelas atas.

Kamera utama realme C55 NFC merupakan produk C Series pertama yang mengusung sensor kelas flagship dengan ukuran piksel 0.7μm dan format optik 1/2 inci, sensor yang sama dengan yang digunakan pada realme GT Master Edition. Dibandingkan dengan pendahulunya, realme C35, realme C55 NFC mengalami peningkatan sebesar 54% dari segi ukuran sensor dan 53,8% dari segi kejernihan dan resolusi.

Memori Hingga 256GB, Beri Kebebasan Penyimpanan

Fitur kedua yang membuat realme C55 NFC unggul dibanding entry level smartphone lainnya adalah memori super besar 256GB. Kapasitas ROM ini bahkan dua kali lebih besar dari yang biasanya dimiliki smartphone pada segmen entry. Karena itu, tidak heran jika realme mengklaim kapasitas ROM realme C55 NFC adalah yang terbesar di kelasnya.

Selain ROM, kapasitas RAM realme C55 NFC juga nggak main-main. Dengan kapasitas RAM 8GB yang dapat ditambah RAM virtual 8GB, realme C55 NFC menghadirkan pengalaman multitasking dan bermain game yang jauh lebih lancar dan imersif dibandingkan smartphone lain di segmennya.

Baterai Besar 5.000 mAh

Realme C55 NFC memiliki fitur pengisian daya 33W SUPERVOOC tercepat di segmennya dengan baterai berkapasitas 5.000 mAh. Dibandingkan dengan pendahulunya, realme C35 yang memiliki daya 18W, realme C55 NFC meningkatkan kecepatan pengisian daya hingga 100%. Hal ini memungkinkan pengisian daya hingga 50% dalam 29 menit; 100% dalam 63 menit.

Dengan baterai besar 5.000 mAh, anak-anak muda juga dapat menikmati masa pakai baterai hingga 27 hari dalam keadaan siaga dan 27,8 jam untuk menelepon. Energi yang besar ini bersama dengan Helio G88 yang memberikan performa handal, juga menandai realme C55 NFC sebagai smartphone yang membawa peningkatan di C Series dengan menggunakan chipset MediaTek.

Desain Sunshower

Realme C55 NFC tampil dinamis dan imajinatif dengan desain yang terinspirasi dari alam. Sebanyak 500.000 partikel cahaya membentuk garis mikroskop vertikal, seperti rintik hujan, dipadukan dengan warna-warna memukau seperti sinar matahari yang dapat membawa perasaan positif. Tersedia dalam dua warna: Sunshower dan Rainy Night, bagian belakang realme C55 NFC menampilkan permukaan glossy dan matte terintegrasi pertama di segmen harganya, yang disempurnakan dengan proses glitter sand, tekstur linear luar dan proses litografi skala abu-abu tingkat mikro yang inovatif.

Menghadirkan Mini Capsule Pertama di Dunia untuk Android

Realme melakukan terobosan dengan menghadirkan fitur Mini Capsule pertama di dunia di Android melalui realme C55 NFC. Fitur baru ini akan memberikan cara baru bagi pengguna dalam penyampaian informasi dengan beradaptasi pada layar yang akan mengisi area di sekitar lubang kamera selfie.

Pengguna dapat memperoleh berbagai informasi seperti notifikasi pengisian daya, konsumsi data, dan informasi langkah dengan visual sejumlah warna berbeda pada bagian tepi Mini Capsule.(M-4)