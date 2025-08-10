Realme GT 8 Series Bakal Rilis Bulan Oktober, Ditenagai Snapdragon 8 Elite 2

Ilustrasi(Dok. Realme)

REALME mengonfirmasi jadwal perilisan calon ponsel teranyar mereka yakni Realme GT 8 Series. Diperkirakan akan ada dua model yang diperkenalkan yaitu GT 8 maupun GT 8 Pro.

Dikutip dari Gizmochina, informasi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Presiden Realme, Wang Wei, peluncuran seri GT 8 berlangsung pada bulan Oktober. Wang pun mengisyaratkan, jajaran produk baru ini akan menyajikan tampilan yang sepenuhnya didesain ulang dan akan menghadirkan kejutan.

Tidak disebutkan secara rinci apa kejutan yang bakal dihadirkan, namun banyak pihak menduga kalau ponsel itu bakal menggunakan chipset bertenaga baru yaitu Snapdragon 8 Elite 2 dari Qualcomm. Membuat Realme GT 8 Series bakal sejajar dengan ponsel papan atas.

Selain dapur pacu, beberapa informasi juga menyebut kalau GT 8 Pro dikabarkan akan memiliki layar OLED 2K datar berukuran 6,85 inci dari Samsung, lengkap dengan lapisan anti-silau AR yang mirip seperti Galaxy S25 Ultra.

Di bagian dalam, kemungkinan terdapat baterai berkapasitas besar 7.000mAh+ yang dipadukan dengan pengisian daya cepat 100W. Realme juga kabarnya menggunakan rangka tengah berbahan logam agar kokoh.

Dari sisi kamera, peningkatan yang menonjol kemungkinan adalah sensor telefoto periskop 200 megapiksel, kemungkinan menggunakan sensor HP9 dari Samsung. Perangkat keras kamera ini sama dengan yang dikabarkan akan digunakan pada Find X9 Pro mendatang dari Oppo.

Demi keamanan dan ketahanan, kabarnya ponsel ini akan dilengkapi sensor sidik jari dalam layar ultrasonik 3D dan bingkai logam. Belum ada informasi mengenai harga, namun kemungkinan tidak berbeda jauh dari Realme GT 7 Pro yang diluncurkan dengan harga awal 3.599 Yuan (sekitar Rp8,1 juta).(M-2)