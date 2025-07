Hape Rp2 Jutaan, Smartphone ini Miliki Fitur AI Terrlengkap di Kelasnya

Ilustrasi(Dok Infinix)

DI tengah persaingan ketat pasar smartphone Rp2 jutaan, Infinix HOT 60 Pro tampil menonjol berkat kombinasi fitur premium, performa tinggi, dan desain stylish.

Lebih dari sekadar peningkatan generasi sebelumnya, perangkat ini menghadirkan inovasi yang umumnya hanya tersedia pada smartphone kelas menengah ke atas.

Dibekali layar AMOLED 144Hz, chipset gaming Helio G200, fitur AI paling lengkap di segmennya, serta baterai besar yang tahan lama, Infinix HOT 60 Pro dirancang untuk mendukung aktivitas hiburan, produktivitas, dan pembuatan konten.

Head of Marketing Infinix Indonesia Sergio Ticoalu menyampaikan Infinix HOT 60 Pro dikembangkan dengan perhatian pada setiap detail untuk menghadirkan pengalaman lebih menyeluruh.

"Chipset Helio G200 terbaru hadir untuk mendukung produktivitas dan gaming, sementara desain ultra slim mempertegas karakter stylish khas HOT Series. Fitur AI yang semakin adaptif dan mudah diakses menjadikan Infinix HOT 60 Pro semakin relevan dengan kebutuhan pengguna saat ini. Keunggulan ini terangkum dalam tagline kami, yaitu Performa Sadis, Now with AI,” kata Sergio, di Jakarta, Sabtu (26/7).

Ia memaparkan Infinix HOT 60 Pro dilengkapi panel AMOLED 6.78 inci beresolusi 1.5K melalui teknologi super-resolution upscaling. Refresh rate tinggi hingga 144Hz memastikan pengalaman visual lebih mulus saat bermain game atau menelusuri konten. Tingkat kecerahan mencapai 1600 nits menjadikan layar tetap jelas meski di bawah sinar matahari.

"Teknologi 2160 Hz PWM dimming dan Sleep Aid Mode membantu menjaga kenyamanan mata saat digunakan dalam jangka panjang. Perlindungan Corning Gorilla Glass 7i juga hadir untuk memberikan ketahanan ekstra terhadap goresan dan benturan," ujarnya.

Menjadi smartphone pertama di Indonesia yang ditenagai chipset MediaTek Helio G200, Infinix HOT 60 Pro menawarkan peningkatan performa CPU hingga 40% dan GPU hingga 75% daripada pendahulunya. "Chipset 6nm ini mendukung efisiensi daya lebih baik dan responsivitas tinggi dalam berbagai skenario, mulai dari multitasking hingga sesi gaming berat," katanya.

RAM 8GB yang dapat diperluas hingga 16GB dengan Extended RAM Technology dan penyimpanan internal hingga 256GB UFS2.2 memberikan ruang cukup untuk aplikasi berat, file besar, dan kinerja stabil jangka panjang. Slot microSD memungkinkan ekspansi memori hingga 2TB.

Dia menerangkan Infinix membekali HOT 60 Pro dengan sistem AI adaptif yang terintegrasi dalam sistem tanpa perlu aplikasi tambahan. Tombol One-Tap AI memudahkan akses ke berbagai fitur pintar seperti AI Just Tap and Ask untuk menjalankan perintah teks instan, AI Eraser 2.0, untuk menghapus objek dalam foto secara otomatis, AI Translate, Summarize, dan Caption, yang mendukung kegiatan belajar dan kerja, serta AI Image Search dan Vogue Portraits untuk konten visual yang ekspresif dan tajam.

Di sisi lain, kata dia, daya tahan jadi keunggulan lain Infinix HOT 60 Pro. Dengan baterai 5160mAh dan teknologi 45W FastCharge, perangkat ini mampu terisi hingga 50% hanya sekitar 25 menit.

"Dilengkapi fitur reverse charging 10W, deteksi cairan otomatis, dan perlindungan pengisian malam hari, Infinix HOT 60 Pro menjaga keamanan pengisian sekaligus memastikan usia pakai baterai yang panjang hingga 1800 siklus pengisian," ujarnya.

Selanjutnya, untuk menunjang mobilitas modern, HOT 60 Pro menghadirkan fitur-fitur esensial seperti NFC Touch Transfer untuk kemudahan pertukaran data, UltraLink Free Call yang memungkinkan panggilan Bluetooth tetap stabil bahkan dalam kondisi sinyal rendah, dan In-Display Fingerprint dan GyroPro Navigation untuk akses cepat dan akurasi navigasi.

Di sisi kamera, Infinix HOT 60 Pro mengusung sensor utama 50MP yang didukung AI RAW Masterpiece Engine dan kamera depan 13MP. Fitur seperti Super Night Mode, Dual Video dan Vlog Mode memungkinkan pengguna menciptakan konten berkualitas dalam berbagai kondisi. Ia menambahkan Infinix HOT 60 Pro tersedia di Indonesia mulai 25 Juli 2025 dengan dua varian memori yakni 8GB + 128GB seharga Rp2.199.000 dan 8GB + 256GB seharga Rp2.399.000.

Setiap pembelian sudah termasuk charger 45W, kabel USB, protective case, serta bundling eksklusif kuota Smartfren. "Konsumen juga dapat menikmati cashback hingga Rp300 ribu dan promo menarik di gerai Digiplus," tutupnya. (H-2)