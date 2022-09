Spotify Luncurkan Fitur Playlist Sesuai Gaya Berpakaian

SPOTIFY baru saja meluncurkan fitur baru, Get Ready With Me. Dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Jumat, (23/9), dijelaskan fitur ini merupakan fitur interaktif yang mengajak pengguna mencoba kuis untuk mendapatkan daftar putar (playlist) yang dipersonalisasi dan terinspirasi dari tekstur, warna, dan nuansa pakaian mereka.

Untuk mencoba fitur ini, pengguna diarahkan ke situs https://spotify.com/getreadywithmusic melalui perangkat seluler (tersedia pada iOS dan Android). Di situs tersebut, pengguna dipersilakan menjawab pertanyaan yang diberikan untuk mendeteksi nuansa pakaian yang dikenakan.

Setelah itu, unggah foto kamu saat menggunakan pakaian tersebut untuk dijadikan sampul dari playlist baru. Kamu, kemudian, akan mendapatkan playlist yang dipersonalisasi serta sesuai dengan gaya pakaianmu–lengkap dengan custom sampul playlistnya–untuk dimainkan dan dibagikan ke teman-teman di media sosial.

Setelah pengguna menikmati pengalaman ini beberapa kali, mereka juga bisa memeriksa Music Closet. Di fitur ini, pengguna akan menemukan semua playlists gaya berpakaian yang pernah dibuat selama ini. (M-1)