Inilah Kreasi Spesial Cold Stone untuk Rayakan HUT Kemerdekaan RI

Jenama dessert Cold Stone Creamery kembali dengan kreasi spesial di bulan Agustus ini yang terinspirasi dari semangat merah-putih merayakan HUT RI Ke-77.

"Kami mengundang semua penggemar es krim untuk menikmati kreasi khusus ini untuk memperingati bukan hanya Hari Kemerdekaan tetapi juga untuk merayakan kehidupan yang kita miliki," kata Presiden Direktur PT Map Boga Adiperkasa Tbk Anthony Cottan dalam keterangannya, Senin (15/8).

Sejak 5 Agustus, Cold Stone Creamery menghadirkan Cake Batter Confetti Dessert Box Ice Cream Cake and Create Your Own Ice Cream Cake Batter & Red Velvet Cheesecake untuk dinikmati oleh para pecinta es krim.

Para konsumen akan dimanjakan dengan Cake Batter Ice Cream dengan coklat putih, remah Red Velvet dan Oreo Red Velvet di atasnya dan dicampur dengan Red Velvet Cheesecake Ice Cream and Cake.

Selain Cake Batter Confetti Dessert Box Ice Cream Cake, Cold Stone Creamery juga menghadirkan cara lain untuk menikmati es krim, dengan membebaskan pelanggan untuk membuat ulang kreasinya sendiri.

Cold Stone Creamery menyediakan semua bahannya dan pelanggan dapat mulai membuat Cake Batter and Red Velvet Cheese Cake versinya sendiri.

"Merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77, Cold Stone Creamery memilih untuk mengimplementasikan semangat merah putih ke dalam es krim yang juga berwarna merah dan putih. Selain itu, rasa segar dari es krim red velvet cheese cake ini juga dapat memotivasi semangat dan suasan hati yang baik setiap harinya," kata Brand Manager of Cold Stone Creamery Dini Alamanda Arizully.

Cold Stone Creamery memberikan penawaran spesial bulan ini potongan harga sebesar 17 persen untuk produk tertentu. Selain itu, ada penawaran terbatas Rp170 ribu untuk 2 mine masing-masing 0.5 liter es krim yang berlaku pada tanggal 15–17 Agustus.

Promo ini berlaku di seluruh gerai Cold Stone Creamery seluruh Indonesia serta mitra resminya di layanan pesan-antar dan marketplace. (Ant/OL-12)