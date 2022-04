The Grey Man Pertemukan Ana de Armas dan Ryan Gosling

Diangkat dari serial novel populer yang berjudul sama karya Mark Greaney, The Gray Man mengikuti kisah seorang agen CIA bernama Court Gentry (Ryan Gosling) alias Sierra Six. Setelah dibebaskan dari penjara dan direkrut ke dalam CIA oleh Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry menunjukkan kemampuan luar biasa dan menjadi seorang pembunuh ulung.

Namun hidupnya berubah drastis ketika ia mendadak jadi orang yang diburu ke berbagai pelosok dunia oleh Lloyd Hansen (Chris Evans), mantan rekannya di CIA yang tak akan berhenti sebelum Gentry jatuh ke tangannya. Dalam perseteruan maut ini, seorang agen bernama Dani Miranda (Ana de Armas) siaga membantu Gentry.

Film The Grey Man disutradarai Joe dan Anthony Russo. Joe Russo juga menulis naskah film ini bersama Christopher Markus, dan Stephen McFeely. Selain Gosling, Evans, dan de Armas, film ini juga dibintangi oleh sejumlah aktor ternama seperti Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanush, Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Regé-Jean Page, Julia Butters, Eme Ikwuakor, dan Scott Haze.

The Gray Man dijadwalkan tayang pada 22 Juli di Netflix. (M-4)