Troy Kotsur Ukir Sejarah di Oscar

Aktor Troy Kotsur menjadi aktor tuli pertama yang memboyong Piala Oscar. Penghargaan itu didapatnya lewat karakter nelayan Frank Rossi di film CODA.

Sebagai Aktor Pendukung Terbaik dalam ajang Piala Oscar 2022 di Los Angeles, AS, Minggu malam (27/3), ia berhasil mengalahkan Ciarán Hinds (Belfast), Jesse Plemons (The Power of the Dog), J.K. Simmons (Being the Ricardos) hingga Kodi Smit-Mcphee (The Power of the Dog).

Aktor berusia 53 tahun itu sebelumnya memenangi penghargaan di The SAG dan BAFTA untuk kategori yang sama. (M-2)