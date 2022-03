McDonald's Indonesia Bagikan 2.000 Paket Sarapan untuk Guru

MEMPERINGATI tahun ke-10 Hari Sarapan Nasional (National Breakfast Day/NBD), McDonald's Indonesia membagikan paket sarapan untuk 2.000 guru di 203 sekolah di berbagai wilayah Indonesia.

Penyerahan secara simbolis dilakukan dengan membagikan paket sarapan berupa chicken muffin dan kopi pada pengajar di Syafana Islamic School Gading Serpong dan SMAS Yuppentek Tangerang pada Senin (7/3).

"Tahun ini kami memberikan spesial kepada para guru. Kebetulan tahun ini juga akan banyak sekali melakukan aktivitas bersama guru untuk memberikan apresiasi kepada mereka dan sudah dimulai dari dua tahun lalu dengan melakukan McClassroom," kata Associate Director of Communication McDonald's Indonesia Sutji Lantyka dalam media gathering secara virtual.

NBD merupakan program yang diadakan McDonald's selama sepuluh tahun terakhir untuk menyebarkan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya sarapan sebelum memulai aktivitas di pagi hari.

Program tersebut juga menjadi bentuk apresiasi McDonald's untuk orang-orang yang memiliki profesi dengan tuntutan bangun lebih pagi untuk memberi pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun-tahun sebelumnya, McDonald's juga telah membagikan menu sarapan kepada perugas kebersihan, pemadam kebakaran, kepolisian, tenaga kesehatan, hingga pengendara ojek online (ojol).

"Kami ingin menyosialisasikan kepada semua masyarakat bahwa sarapan itu adalah the most important meal of the day, makanan yang paling penting untuk memulai hari supaya kita bisa melakukan aktivitas sepanjang hari itu dengan lebih konsentrasi, fokus, dan semangat," kata Sutji.

McDonald's National Breakfast Day juga dapat dinikmati oleh pelanggan di 202 gerai yang menyediakan layanan drive thru dari 254 restoran McD di Indonesia mulai 7 hingga 14 Maret pada pukul 6 hingga 11 pagi. Pelanggan yang membeli hot coffee bisa mendapatkan chicken muffin secara gratis.

Sutji mengatakan NBD tahun ini sama seperti tahun sebelumnya. Namun yang menjadi pembeda, NBD kali ini menyediakan bantal eksklusif gratis kepada 10 konsumen pertama NBD yang memiliki plat nomor kendaraan dengan angka “10”.

Pelanggan juga bisa turut memeriahkan NBD melalui media sosial dengan mengikuti kompetisi foto dengan caranya mengunggah foto saat menikmati hot coffee dengan chicken muffin di Facebook, Instagram, dan Twitter mulai 7 hingga 14 Maret.

Pelanggan harus menyertakan tagar #McDNBD10 dengan mention akun Facebook/Instagram @mcdonaldsid atau Twitter @mcdonalds_id. Peserta juga diwajibkan untuk mengikuti akun resmi McDonald's.

Sebanyak 30 pemenang terpilih akan mendapatkan masing-masing gift card McDonald’s Rp100.000 dan merchandise McDonald’s. Pemenang akan diumumkan pada 1 April melalui akun Instagram @mcdonaldsid. (H-3)