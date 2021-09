Olivia Rodrigo dan Lil Nas X Bersinar di VMA 2021

Dua bintang muda yang kini tengah mentereng di karier musiknya, berhasil membawa pulang penghargaan utama dalam gelaran MTV Video Music Awards 2021. Olivia Rodrigo dengan song of the year-nya, sementara Lil Nas X menggondol video of the year.

Selain kedua bintang muda itu, senior mereka yang sempat menjadi fenomena saat kemunculan pertamanya sedekade silam, Justin Bieber, juga membawa pulang penghargaan utama. Ia dinobatkan sebagai artist of the year, dan menjadi nomine satu-satunya laki-laki di kategori tersebut. Olivia Rodrigo juga masuk dalam nominasi tersebut.

Kalah dari Bieber, penyanyi yang tenar dengan Driver License itu berhasil membawa pulang tiga piala VMA 2021: Song of the Year, Best New Artist, dan Push Performance of the Year.

“Ini adalah tahun paling ajaib dalam hidup saya dan itu semua karena kalian. Ada banyak orang yang akan mencoba meredupkan cahaya kalian, tetapi mengutarakan pikiranmu dan membagikan perasaan kalian adalah hal yang paling indah di dunia,” kata Rodrigo saat menerima penghargaan song of the year dan mendedikasikan piala itu untuk para perempuan muda lain yang menulis lagu di lantai kamar, dikutip dari The Guardian, Senin, (13/9).

Sementara itu, pioneer pop yang cukup progresif dalam mendobrak batasan era ini, Lil Nas X, menerima penghargaan tertinggi video of the year. Ia pertama kali tenar pada 2019 lewat Old Town Road, yang salah satu popularitasnya juga berkat platform Tiktok. Lil Nas X mendapat piala video of the year VMA 2021 lewat lagu Monteo (Call Me By Your Name), yang dalam video itu ia tampil bersama para penari striptris yang seolah memvisualkan turun ke neraka.

Selain artist of the year, Justin Bieber juga membawa pulang piala best pop lewat Peaches, yang berkolaborasi dengan Daniel Caesar dan Giveon. https://www.theguardian.com/music/2021/sep/13/vmas-2021-olivia-rodrigo-and-lil-nas-x-triumph-in-a-return-ish-to-normal

[9/13, 21:35] Nike Weekend MI: Kanal - Terlalu Banyak Waktu Luang Akan Cenderung Merasa Tidak Bahagia

;;

Banyak orang ingin memiliki waktu luang yang lebih banyak untuk bersantai di tengah kesibukan mereka. Akan tetapi, orang-orang yang memiliki waktu luang lebih dari tujuh jam per hari akan merasa kurang puas dan bahagia, itulah temuan baru.

Ditemukan, seiring dengan bertambahnya waktu luang, begitu pula perasaan bahagia seseorang juga akan menurun. Ini berarti jika waktu luang juga ada batas waktunya.

Penelitian oleh American Psychological Association menunjukkan bahwa setelah dua jam waktu luang, peningkatan kebahagiaan menurun. Ini dikarenakan setelah waktu tersebut, orang akan cenderung merasa tidak nyaman.

"Kami menemukan bahwa memiliki kelangkaan waktu luang dalam satu hari menghasilkan stres yang lebih besar dan kesejahteraan dan kebahahiaan yang lebih rendah. Namun, meskipun terlalu sedikit waktu itu buruk, memiliki lebih banyak waktu tidak selalu lebih baik," papar Marissa Sharif, asisten profesor pemasaran di The Wharton School dan penulis utama studi tersebut, seperti dikutip dari dailymail.co.uk.

Dalam penelitian yang telah diterbitkan dalam Journal of Personality and Social Psychology tersebut, para peneliti menganalisis data dari 21.736 orang Amerika yang mengambil bagian dalam Survei Penggunaan Waktu Amerika antara 2012 dan 2013.

Peserta studi memberikan penjelasan rinci tentang apa yang mereka lakukan selama periode 24 jam termasuk waktu dan durasi setiap aktivitas dan melaporkan rasa bahagia mereka.

Ini menunjukkan bahwa rasa bahagia mulai mendatar setelah dua jam dan turun setelah lima jam. Untuk mengetahui lebih jauh, peneliti kemudian melakukan dua eksperimen online dengan lebih dari 6.000 orang.

Peserta studi secara acak ditugaskan untuk memiliki waktu luang 15 menit per hari, tiga setengah jam (kelompok sedang) atau tujuh jam (kelompok tinggi). Lalu, mereka diminta untuk mencatat tingkat kenikmatan, kebahagiaan, dan kepuasan mereka. Kelompok sedang memiliki kebahagiaan keseluruhan tertinggi.

Pada percobaan kedua, peneliti melihat potensi peran produktivitas. Peserta diminta untuk membayangkan memiliki waktu luang sedang (3,5 jam) atau tinggi (7 jam) per hari, tetapi juga diminta untuk membayangkan menghabiskan waktu itu baik dalam hal produktif misalnya, berolahraga, hobi atau berlari atau tidak produktif.

Para peneliti menemukan bahwa orang yang memiliki waktu luang yang tinggi melaporkan tingkat kebahagiaan yang lebih rendah ketika terlibat dalam kegiatan yang tidak produktif.

Namun, ketika mereka yang memiki waktu luang tinggi tersebut melakukan kegiatan produktif, mereka lebih banyak merasa serupa dengan mereka yang memiliki waktu luang sedang. Ini menunjukan jika waktu luang akan berdampak baik pada kesejahteraan dan kebahagiaan diri jika jumlah waktu luang dilewati dengan rasa senang dan tergantung juga pada bagaimana orang melewatinya.

"Meskipun penyelidikan kami berpusat pada hubungan antara jumlah waktu luang dan kesejahteraan subjektif, eksplorasi tambahan kami tentang bagaimana individu menghabiskan waktu luang mereka terbukti terungkap," kata Sharif.

"Temuan kami menunjukkan bahwa menghabiskan waktu luang sepanjang hari dapat membuat seseorang tidak bahagia. Orang-orang seharusnya berusaha untuk memiliki waktu luang yang cukup untuk menghabiskan apa yang mereka inginkan," lanjutnya.

Selain itu, dalam kasus lain ketika orang yang memiliki jumlah waktu yang berlebihan, seperti pensiun atau meninggalkan pekerjaan, hasil studi menunjukkan bahwa orang-orang ini akan mendapat manfaat dari menghabiskan waktu baru mereka dengan sebuah tujuan. (The Guardian/M-2)