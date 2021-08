Rayakan Kemerdekaan Cold Stone Creamery Luncurkan Terbatas Produk Es Krim Jamu

Hari ini, Cold Stone Creamery memperkenalkan empat kreasi baru dalam rangka memperingati 76 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Rangkaian es krim 'Indonesian Heritage' (Warisan Nusantara) menghadirkan cara baru yang menyenangkan untuk menikmati rasa herbal pada jamu tradisional Indonesia dalam bentuk es krim. Kreasi ‘Indonesian Heritage’ tersedia di semua lokasi Cold Stone Creamery di Indonesia serta mitra delivery dan e-commerce untuk waktu yang terbatas.

Kehadiran menu spesial ini memberikan sensasi baru pada suguhan es krim klasik dengan rasa Tolak Angin® serta berbagai cita rasa lokal yang unik dan akan memanjakan para penikmat Ultimate Ice Cream Experience®. Diciptakan secara khusus untuk Hari Kemerdekaan Indonesia, kreasi ini akan membawa nostalgia serta keceriaan yang akan mengingatkan kita akan Tanah Air.

Pelanggan dapat menikmati keempat kreasi terbaru adalah Sweet Cream Ice Cream with Tolak Angin®, Chocolate Ice Cream with Ginger, Sweet Cream Ice Cream with Turmeric Tamarind (Kunyit Asam), Sweet Cream Ice Cream with Galangal Rice Mixture (Beras Kencur). Cold Stone Creamery menyebut setiap es krim sebagai 'Kreasi' karena masing-masing pilihan rasa merupakan sebuah karya seni.

“Cold Stone Creamery berinvestasi dalam mengembangkan kreasi baru yang akan menyatukan orang-orang melalui kegembiraan yang dibagikan dari segelas es krim. Kami sangat senang untuk memberikan pengalaman baru dalam menikmati es krim lembut yang dipadukan dengan rasa herbal jamu khas Indonesia. Peluncuran kreasi ‘Indonesian Heritage’ merupakan simbol apresiasi kepada bangsa tercinta dalam memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-76,” ujar Anthony Cottan, Presiden Direktur PT Map Boga Adiperkasa, Tbk.

Untuk semakin memeriahkan perayaan kemerdekaan, nikmati penawaran spesial seharga Rp76.000 untuk pembelian tiga cup es krim. Pelanggan dapat memilih dari berbagai varian kreasi ‘Indonesian Heritage’ Ice Cream. Penawaran spesial ini tersedia untuk pembelian langsung di gerai, pesanan take-away serta pesanan delivery melalui mitra kami, mulai tanggal 16 hingga 31 Agustus 2021.

Inilah pilihan rasanya:

1. Sweet Cream Ice Cream with Tolak Angin®

Perpaduan luar biasa serta sensasi dingin yang menyegarkan dari rasa Tolak Angin®, berpadu dengan lembutnya Sweet Cream Ice Cream.



2. Chocolate Ice Cream with Ginger

Rasa terfavorit pelanggan Indonesia kini diresapi dengan kesegaran, kepedasan dan manisnya rasa jahe. Cokelat dan jahe adalah kombinasi yang luar biasa! Perpaduan jahe dan cokelat adalah tim ganda yang meningkatkan kesehatan jantung dan lambung.



3. Sweet Cream Ice Cream with Turmeric Tamarind (Kunyit Asam)

Kesenangan berlipat ganda serta kejutan untuk Anda telah menanti dari perpaduan rasa lezat Sweet Cream Ice Cream bercampur dengan rasa kunyit asam yang lembut.



4. Sweet Cream Ice Cream with Galangal Rice Mixture (Beras Kencur)

Ada begitu banyak kelezatan dalam es krim ini. Anda akan senang mencicipi manisnya es krim dengan sedikit rasa citrusy dan sedikit pedas dari campuran beras kencur. (OL-12)