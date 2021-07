Film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas World Premiere di Locarno

Film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. yang diangkat dari novel karya Eka Kurniawan dengan judul sama akan tayang perdana (world premiere) di Locarno Film Festival 2021. Film berjudul internasional Vengeance is Mine, All Others Pay Cash itu akan tayang dalam program Concorso internazionale.

Mengutip dari situs resmi Locarno, program Concorso Internazionale menampilkan film-film dari berbagai negara yang pertama kali tayang untuk memperebutkan penghargaan Pardo d'oro.

Concorso internazionale menampilkan karya-karya pertunjukan perdana dunia, datang dari berbagai negara, dan bersaing untuk Pardo d'oro yang bergengsi. Menampilkan auteurs mapan di samping kesenangan akan penemuan, penceritaan, dan inovasi,

"Concorso internazionale adalah ruang yang terbuka dan inklusif, yang bertujuan untuk menandai wilayah baru berkesenian dalam sinema. Di sinilah bentuk terbaik dari sinema kontemporer bertemu, sesuai dengan sejarah dan tradisi Festival Film Locarno," mengutip keterangan di situs resmi festival, Kamis, (1/7).

Film ko-produksi Indonesia, Singapura, dan Jerman ini berdurasi 114 menit. Dibintangi Ladya Cheryl, Marthino Lio, dan Sal Priadi, serta disutradarai Edwin.

Dalam program Concorso Internazionale, Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas akan diputar bersama 16 film lain dari berbagai negara. Festival tahunan ini sendiri berlangsung pada 4 sampai 14 Agustus mendatang. (M-2)