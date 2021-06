Ini Manfaat Buah Alpukat untuk Kesehatan

Alpukat menjadi makanan yang kian populer dalam beberapa tahun terakhir. Banyak orang memadukan buah krim dalam smoothie atau mengirisnya menjadi lapisan di atas roti panggang.

Kontributor nutrisi CNN, Lisa Drayer, mengatakan buah hijau ini telah menjadi makanan pokok di dapur di seluruh dunia. Alpukat memberikan berbagai manfaat kesehatan dan merupakan bahan serbaguna saat memasak.

Dia menggunakan buah berlemak tersebut dalam sup, saus, dan bahkan truffle cokelat. Tergantung pada bagaimana memanggangnya, alpukat bisa menjadi pengganti lemak sangat baik yang tidak akan membuat makanan penutup terasa seperti buah tersebut.

Alpukat penuh dengan nutrisi dan dapat menjadi bagian yang bermanfaat dari diet seimbang. Berikut manfaat alpukat untuk kesehatan tubuh, seperti dilansir dari cnn.com, Rabu (2/6).

1. Sumber potasium

Menurut Departemen Pertanian AS satu porsi 100 gram (3,5 ons) alpukat mengandung 485 miligram (0,02 ons) potasium. Sebagai perbandingan, pisang memiliki 358 miligram (0,01 ons) potasium per 100 gram.

2. Mengandung lemak tak jenuh tunggal

Lemak tak jenuh tunggal adalah molekul lemak dengan satu ikatan karbon tak jenuh. Secara sederhana, ini adalah lemak tak jenuh yang bekerja untuk menurunkan kolesterol LDL atau low-density lipoprotein, dikenal sebagai kolesterol jahat tanpa mempengaruhi kolesterol HDL yang baik.

Ketika seseorang memiliki terlalu banyak kolesterol LDL, itu akan mengeras di sepanjang tepi arteri dan mempersempitnya, menurut Mayo Clinic. Ini mengurangi aliran darah melalui arteri, yang dapat menyebabkan pembekuan darah dan komplikasi medis lainnya.

3. Tinggi serat

Menurut Departemen Pertanian AS Alpukat memiliki hampir 7 gram (0,25 ons) serat per 100 gram (3,5 ons). Makanan dengan lebih banyak serat cenderung membuat kenyang lebih lama daripada makanan rendah serat, kata Mayo Clinic. Ini membuat alpukat menjadi pilihan tepat bagi orang-orang yang memperhatikan berat badan.

4. Kaya akan folat

Buah berlemak ini kaya akan folat, dengan 81 mikrogram (0,0000028 ons) per 100 gram (3,5 ons). Folat adalah vitamin B yang penting untuk fungsi otak dan kehamilan yang sehat.

National Institutes of Health Office of Dietary Supplements merekomendasikan wanita usia subur memiliki 400 mikrogram (0,000014 ons) folat per hari. Wanita hamil harus meningkatkan asupannya hingga 600 mikrogram (0,000021 ons) per hari.

Folat dapat membantu untuk mencegah cacat lahir, khususnya yang mempengaruhi otak dan tulang belakang bayi, selama minggu-minggu awal kehamilan, menurut CDC.

Seperti makanan tinggi lemak lainnya, alpukat padat kalori, artinya ada banyak kalori per gram. Satu porsi 100 gram (3,5 ons) alpukat memiliki 160 kalori. (M-4)